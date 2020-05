El virólogo García Sastre, a Íker Jiménez:"Hay que multiplicar por 10 los datos oficiales de infectados" Ecoteuve.es 9/05/2020 - 9:55 0 Comentarios

Los datos reales de infectados por nuevo coronavirus en España se acercarían, por tanto, a los 3 millones de afectados

El último capítulo de Milenio Live, el programa capitaneado por Íker Jiménez y Carmen Porter en MTMad, contó con la presencia de tres expertos biosanitarios que trataron, una vez más, la pandemia del SARS-CoV-2. Estos fueron el prestigioso virólogo y catedrático de medicina y microbiología del Mount Sinai (Nueva York), Adolfo García Sastre; el televisivo doctor Carballo, habitual también en La Sexta Noche; y para rematar, el veterinario José Ignacio Miguel, que despejó las dudas sobre los felinos y hurones con respecto a este nuevo coronavirus.

El doctor García Sastre aseguró que "una pandemia como ésta iba a ocurrir, tarde o temprano, se sabía que iba a ocurrir, es sorprendente, porque ha sido un coronavirus, y no un virus de la gripe", dijo haciendo referencia a a episodios problemáticos de gripe que han ocurrido en todo el mundo.

"Este virus se veía problemático desde el principio, cuando había muchos casos en China. Las cosas eran más diferentes de lo que fueron con SARS-CoV-1, el primo en respecto a secuencia del de la pandemia de ahora, el que es el SARS-CoV-2", advirtió el microbiólogo en el programa.

Las cifras hay que multiplicarlas por 10

Sobre las declaraciones de las verdaderas cifras de afectados vertidas por el doctor Luis Enjuanes, del laboratorio de coronavirus del CNB-CSIC y considerado uno de los decanos de los virólogos España, el microbiólogo García Sastre afirmó que "cuando hay una epidemia así, los datos oficiales hay que multiplicarlos por 8 ó 10, como dice Enjuanes, para tener una idea aproximada de la afectación real". A continuación explicaba el motivo de este baile de datos: "Porque sólo se diagnostica a los de los síntomas, hay mucha gente sin diagnosticar, por lo tanto. El número oficial lo multiplicas por 10 y da el número de infecciones, cerca de 3 millones de personas en España", aseveró el investigador.

Los contagios de los asintomáticos

Preguntado el experto internacional por en qué varía el SARS-CoV-2 del SARS-CoV-1, respondió lo siguiente: "La mayor parte del SARS-CoV-1 estaba relacionada con hospitales, excepto algún supertransmisor de fuera de ese entorno, eran casi todo de hospitales e intubados; este es distinto. Con el SARS-CoV-1, se infecta a 3 de media, con el SARS-CoV-2, también. En la crisis del SARS-CoV-1 la gente se contagiaba de otros que ya tenían síntomas o estaban en hospitales. Con éste, el contagio ocurre con gente sin síntomas y/o de fuera de hospital, el asintomático contagia en el SARS-CoV-2", explicó el profesor.

El experto recordó la similitud con la gripe: "La mayor parte de la transmisión de la gripe también es parecida, por eso es difícil de parar. No es algo único de este coronavirus, lo que lo hace difícil de ser contenido, aunque dentro de un año no creo que vaya a causar tantos problemas como ahora", dijo aportando un halo de esperanza.

Sobre el revuelo de las últimas semanas por la coincidencia aún no demostrada en papers y artículos científicos de la enfermedad de Kawasaki y el shock pediátrico, el doctor declaró: "Los niños y los adolescentes se contagian, pero no desarrollan síntomas tan severos. Recordemos que tanto la polio, como el sarampión como las paperas son más fáciles en niños que en adultos, donde se puede dar hasta mortalidad con estas enfermedades, ya casi erradicadas gracias a las vacunas. No sabemos muy bien por qué el sistema inmune de los niños funciona así", aseguró el científico.

El virus aterrizó meses antes de detectarse el primer infectado

El catedrático, además, sostuvo durante el espacio la teoría cada vez más aceptada de que "el virus llegó a un país entre uno y dos meses antes de detectar al primer infectado", por lo que en España, el virus habría llegado alrededor de diciembre y no en febrero, como se creía.

Origen por zoonosis

Además, el doctor del Mount Sinai hizo hincapié en que el origen del virus, tal y como ya se dijo en el anterior programa, se debería a la zoonosis.

El siguiente invitado fue el urgenciólogo Carballo: "Interesante, apasionante, el doctor García Sastre", afirmó. "Sobre las cepas, hay una controversia generada en torno a los estudios de China de unas ocho cepas, incluso una de ellas más virulenta en Europa, así como lo de que había cambiado la proteína de la espícula, que es a lo que la vacuna va a atacar, con lo que se generó un debate tremendo porque se creía la gente que si muta el virus no se ve a poder luchar contra él", declaraba el doctor Carballo con respecto a la alarma que se ha generado en los últimos días por una información que se ha hecho viral sobre una supuesta cepa más virulenta.

Mutar no significa que el virus sea más virulento ni transmisible

"Lo ha explicado muy bien García Sastre: una cosa es la mutación del virus, y un virus no es más que una cadena de ARN envuelta en una cápsula de grasa, y cuando entra en una célula, esa cadena usa nuestra propia célula para replicarse, y en esa replicación ocurren errores, se cambia una base por otra, eso es una mutación. El virus muta y va a mutar mucho, pero eso no quiere decir que esas mutaciones se conviertan en cepas con más virulencia o transmisibilidad. Comprobar que una cepa es más transmisible que otra es casi imposible: habría que infectar a dos pacientes al mismo tiempo y seguir qué cepa es la que más rápidamente infecta", explicó el médico del Ramón y Cajal.

El virus estaba y se conocía en China, desde octubre, probablemente

Preguntado por Íker Jiménez sobre la presunta opacidad de China en dar información solicitada por la OMS y las acusaciones del número 2 de Trump sobre que el virus salió de laboratorio, el doctor aseguró que es "muy complicado saber si se escapó al estudiar murciélagos o si pasó lo que pensamos que ha pasado, pero el virus estaba con nosotros desde hace tiempo, es evidente, está claro, porque es imposible hacer el cariotipo del virus en una semana, y los chinos lo tenían en ese tiempo. Si el 26 de diciembre te llega un paciente y tú el 7 enero presentas un paper con todo el virus cariotipado, pasado por ordenador Nos parece demasiado rápido de hacer. Estaba en china probablemente desde octubre y se conocía también desde octubre. En Europa, desde enero, probablemente, las pruebas del Carlos III de febrero dan positivo, si las mandaran de enero, veríamos probablemente que estaba aquí también", aseguró con respecto a las fechas.

Sobre la noticia de los últimos días del argelino que tenía ya el coronavirus en París en diciembre, el facultativo Carballo matizó: "Estamos en mundo globalizado, en 7 u 8 horas estás en la otra parte del mundo, y hablamos de un gigante comercial, si el virus en octubre estaba allí, aquí ya había casos en enero, probablemente en diciembre".

"Se esperó demasiado para la voz de alarma"

El médico continuó con lo que él cree que debió hacerse para paliar el tsunami: "Se esperó demasiado para dar la voz de alarma, ahora la pandemia está extendida por Europa, tenemos que tener claro que hay que proteger a tu gente, a tu país, para la próxima vez. Hay que activar la red epidemiológica nacional, que funcionó genial para la gripe A, habría que haber metido tests PCR en ella para el coronavirus, no por mala fe, sino por si hubiera salido de China", aclaró el doctor.

¿Se puede hablar del tema sin problemas?

Íker Jiménez quiso ahondar en posibles problemas para hablar sin tapujos de esta crisis: "Voy a meter el dedo en la llaga, doctor, ¿Es difícil hablar del coronavirus cuando no te callas?", preguntó. "No me he callado nunca, el sistema a veces me ha puesto en mi lugar, pero hay que pelear por tu gente y los pacientes en este sistema cortoplacista No puedo callarme A mí se me llamó la atención por la diapositiva que pusiste el otro día sobre que podía haber una pandemia. No es una buena política decir que no estamos preparados para una pandemia que venga dentro de años. No está bien aceptado en determinados círculos y escalones. La gente que me conoce sabe que no me he callado nunca, y eso a veces no está bien visto. Tenemos manía de encasillar en derechas, izquierdas y hay que hacer autocrítica del sistema, me ha dicho un gerente de un hospital que no es el momento de destacar, pero hay que criticar al sistema para mejorar", ha explicado el sanitario, a lo que él periodista le contestó: "Te dije que te hacíamos un regalo envenenado", en referencia a su participación en el programa. Respecto a este mismo tema, Carmen Porter se mostraba tajante: "La Sanidad debe ser apolítica, hay que velar por sanar a los pacientes".

Encontrar la vacuna y producir cantidades industriales

"Este año vamos a tener que convivir con el virus por esperar la vacuna y el producirla en cantidades industriales, el virus mata en determinadas pirámides de edad, hay que pensar en una estrategia para los que nos infectemos, muchos probablemente. Hasta la vacuna o inmunidad de rebaño es una guerra y hay que ver con qué estrategia sales más airoso, entiendo a los que piensan en la crisis económica, que puede matar más que el coronavirus según ellos, la crisis económica será brutal, pero, qué estrategia es más inteligente para compensar las distintas caras del virus: que mata y que produce colapso sanitario, contó el doctor César Carballo.

Las UCIs, del 900% al 300%

Con respecto al colapso de la Sanidad, el médico ha sido muy claro: "Las UCIs ahora están al 300% y antes al 900%. Estamos sufriendo una segunda ola, la de los pacientes con patologías normales, con enfermedades crónicas, que no venían por temor al virus. Lo que está claro es que hay que enfrentarse como frente común, no individual".

Falta de evidencia científica de los fármacos e 'infoxicación'

"No tenemos evidencia científica de que lo que ponemos funcione, empezamos con antivirales del VIH, un mes después, nos enteramos de que no es que no fuera beneficioso, sino que era perjudicial. Es una 'infoxicación'. Cualquier cosa que sea coronavirus se publica hasta en el New England Journal of Medicine, lo que en otros tiempos sería impensable, porque es una publicación científica muy rigurosa", aclaró César Carballo sobre las distintas noticias de los posibles medicamentos para tratar el nuevo coronavirus.

El Redemsivir y Fauci

"El Remdesivir (de Gilead) era la gran esperanza, lo que publicó el NEJM eran sólo 53 casos, no había con qué comparar, ha habido un revuelo en EEUU, porque está aprobado por la FDA sin tener definido claramente el efecto beneficioso, y eso con pocos fármacos ha pasado. En el estudio del doctor Fauci (asesor de coronavirus de Trump), una vez definido, cambiaron las variables, eso no es normal. Hemos tenido que volver a aprender medicina y ver qué da resultado", dijo el urgenciólogo sobre los criterios para aprobar medicamentos en esta crisis y la dificultad de saber qué administrar.

No evidencia del efecto de la vitamina D

Sobre la vitamina D, el médico aseguró que "no nos queda muy claro, hay estudios que dicen que unos buenos niveles de vitamina D ayudan a disminuir la carga viral, pero no hay evidencia, tomar el sol es bueno, por la salud de nuestros mayores, que tienen dificultad para asimilar la vitamina D, pero repito, no hay evidencia de que ayude con el coronavirus".

Cuestionado por la afectación en menores, el doctor afirmó que "hay que ser especialmente cuidadosos y extremar precauciones al salir con niños con patologías previas como la inmunodepresión o enfermedades vasculares".

Aislamiento a lo Corea en positivos

Sobre los positivos en coronavirus, el doctor habló de hacer más pruebas y un posible aislamiento: "A todos los convivientes tiene que hacérsele una PCR y aislarlos de forma efectiva. Tiene que haber alternativas habitacionales a positivos y que no sean sus casas: hoteles, Ifema... Los casos se dan en el domicilio y es difícil aislar en él. El aislamiento es efectivo fuera del entorno familiar", dijo desde su individualidad y opinión personal el médico. Además, puso el ejemplo de Corea: "Separaban a la gente infectada en arcas, con dos semanas de aislamiento en habitaciones de hotel. La mayoría de ellos estaban fuera de circuito para no contagiar. Esos tests precoces y esos pacientes aislados conducen a una curva más aplanada".

Pasaporte inmunológico polémico

Sobre el polémico pasaporte inmunológico, Carballo comparó el mundo postpandemia con la película distópica Gattaca de ciencia ficción, y habló de una posible discriminación inmunológica, así como de que las potencias que sepan adaptarse saldrán reforzadas.

Inmunidad

"La inmunidad puede desaparecer, pero te puede quedar inmunidad residual, celular, de recuerdo, con enfermedad más leve, asintomática y con una tasa de contagio menor", aclaraba el doctor respecto a las dudas que hay sobre la inmunidad con este nuevo coronavirus.

Los gatos la portan, no transmiten

Para tratar la noticia del gato español con presencia de SARS-CoV-2 en su cuerpo, Iker Jiménez y Carmen Porter entrevistaron a José Ignacio Miguel, veterinario, que aclaró esta noticia: "El animal no sufría CoVid-19, tenía SARS-CoV-2, y nivel bajo de plaquetas. Debido a la gravedad del caso y a no tener una salida viable, se le practicó la eutanasia. La familia dueña tenía CoVid-19 e incluso un miembro había fallecido. Le han hecho la necropsia de animal, en un laboratorio de seguridad nivel 3, y le han detectado positivo por PCR del SARS-COV-2. Lesiones compatibles, no hay ninguna, por lo que se concluye que el animal murió de su propia patología y la eutanasia, descartando totalmente que sufriera CoVid-19. Si estaba con una familia afectada, es normal que inhalara el virus, el gato se ha comportado de forma pasiva, en esa familia ha habido otro gato que ha dado negativo. Lo que está claro es que lo portan pero no lo transmiten. Si la sufrieran, de forma muy leve, pequeña sería una pequeña insuficiencia respiratoria, disnea, y a los 5 ó 6 días ellos se limitan la enfermedad, pero sólo ha habido 6 en el mundo. Siempre, se pasa de humano a animal, no al revés", zanjó el doctor para tranquilizar a la gente.