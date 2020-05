'GH' propuso a Carlota Prado un acuerdo extrajudicial: "Me ofrecieron 25.000 euros" Ecoteuve.es 8/05/2020 - 19:39 0 Comentarios

Sufrió un presunto abuso sexual en 2017 por parte de su compañero José María

"Zeppelin se ha volcado en ayudarla con asistencia psicológica, profesional y económica"

Carlota Prado rechazó la propuesta de pacto: "Mi integridad no está en venta"

Nuevo episodio en el 'caso Carlota Prado'. La exconcursante de Gran Hermano que sufrió un presunto abuso sexual por parte de José María, su compañero de programa y pareja durante la edición que Telecinco emitió en 2017, asegura que el Zeppelin, productora del reality, "contactó con mi abogado para ofrecerme 'no menos de 25.000 euros y una oportunidad de desarrollo profesional".

"No sé con qué intención, no la he escuchado y no la voy a escuchar", ha dicho Carlota Prado en sus redes sociales. "Mi integridad no está en venta. Mi honor aquella noche ya lo vendisteis. Me compadezco y siento verdadera lastima por todas las personas que intentáis enterrar lo que me pasó y os ruego encarecidamente que repaséis vuestra moralidad", escribe.

"No os tengo miedo", continúa Carlota Prado. "El miedo lo perdí cuando casi consigo finalmente suicidarme, con pastillas recetadas por mi psiquiatra y, la que estuvo ahí fue mi madre, no vosotros", dice a los responsables del programa.

La respuesta de Zeppelin, la productora de 'GH'

En un comunicado, Zeppelin explica que "presentó al abogado de Carlota una propuesta de acuerdo extrajudicial que pretendía ofrecer facilidades y apoyo económico que ayudasen a la afectada en el proceso legal y en su recuperación psicológica, siempre bajo la premisa de buscar una solución lo menos lesiva para ella, y tratar de asistirla en el largo proceso legal que queda todavía por delante. Lamentamos que Carlota lo haya interpretado de otra manera".

Lea también: Zeppelin: "Siempre hemos colaborado y mantenemos nuestra cooperación"

"Durante el tiempo que duró el concurso, las muestras de Carlota hacia el equipo directivo y de psicólogos siempre fueron de total agradecimiento y cercanía", prosigue el comunicado de Zeppelin. "La opinión de Carlota sobre la forma en que la productora gestionó la situación es ahora diferente. Respetamos este cambio de opinión y por ello Zeppelin se ha volcado en intentar ayudarla, primero ofreciendo asistencia psicológica y ahora profesional y económica. Este es el motivo de este ofrecimiento, que no ha sido público hasta que ella no lo ha considerado, respetando su voluntad, como hemos hecho todo este tiempo".

"Si esta propuesta se ha presentado ahora es porque se trata del momento oportuno, al haber finalizado la investigación penal y con el objetivo de no interferir bajo ningún concepto en la instrucción de la misma, que respetamos absolutamente", asegura la productora, que recuerda que "en el proceso penal en marcha, no está investigada ni la productora ni sus miembros". Asimismo, señala que fue un directivo de Zeppelin quien denunció los hechos ante la Guardia Civil. En aquel primer momento no se investigó el caso porque Carlota no denunció. Unas semanas después sí lo hizo.

"Zeppelin comprende y respeta que Carlota quiera seguir adelante con el proceso judicial sin avanzar en la vía del acuerdo previo, una decisión que no elimina el firme apoyo con la que fuese concursante del programa. Así, se mantiene en el compromiso de tomar de base estos hechos para mejorar los protocolos de gestión de situaciones similares que puedan producirse en el futuro", dice la compañía.

Juicio 'caso Carlota': Fiscalía pide 6.000 euros a la productora y la acusación, 100.000

La acusación particular, ante la apertura del juicio por el 'caso Carlota Prado', pide siete años de cárcel para José María López por un delito de abuso sexual en la casa de Gran Hermano.

Además, reclama una indemnización de 100.000 euros al concursante y otros 100.000 a Zeppelin, productora del programa. La Fiscalía, por su parte, rebaja la petición a dos años y medio de prisión para el acusado y 6.000 euros de indemnización. Pide otros 6.000 euros a Zeppelin por los daños al mostrarle las imágenes grabadas de la noche en la que sucedieron los hechos.

¿Qué ocurrió la noche de los hechos en la casa de GH?

Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de noviembre de 2017, después de una fiesta en la casa de Gran Hermano, cuando José María presuntamente abusó sexualmente de Carlota, con la que mantenía una relación sentimental desde hacía unas semanas dentro de la casa de Guadalix.



El programa expulsó a José María esa misma noche y ella fue apartada del programa, aunque días después regresó. Gran Hermano puso en conocimiento de la Guardia Civil los hechos y Carlota Prado demandó a José María al cabo de unas semanas por abuso sexual con penetración.

El caso se puso de actualidad a finales de 2019, después de que la jueza que investigaba el caso considerase que existían "indicios de que la conducta del recurrente pudiera ser constitutiva de un delito de abuso sexual".



Las informaciones sobre lo ocurrido levantaron una gran polémica y provocó una desbandada de anunciantes que decidieron dejar de publicitarse en GH VIP, el programa que en ese momento emitía Mediaset. La situación fue tan crítica que el grupo de comunicación canceló la edición de GH DÚO, prevista para enero de 2020, por si se contagiaba la crisis publicitaria.



En su lugar, la cadena optó por emitir El tiempo del descuento, una continuación de GH VIP, con los mismos concursantes y también el mismo plató, pero con otro nombre para esquivar una polémica que no volvió a repetirse en ese caso.

En la gestión del caso, Mediaset optó por acusar a Atresmedia de "avivar" una "campaña de desprestigio" contra GH. Zeppelin, por su parte, admitió que fue un "error" la forma en que se comunicó a Carlota lo que había ocurrido la noche de los hechos. Los responsables del programa se lo dijeron en el confesionario -las imágenes no se emitieron- y sin la pertinente asistencia psicológica.