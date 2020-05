Ayuso 'planta' a 'Los Desayunos de TVE' por Ana Rosa y Fortes estalla: "Había tiempo para cumplir lo pactado" Ecoteuve.es 14:40 - 8/05/2020 0 Comentarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid tenía pactada la entrevista en la pública a las 9.40

Ayuso se ha excusado diciendo que "estaba en otra televisión": "Se han extendido"

La dimisión de Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública de Madrid, ha copado todos los titulares de este viernes. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se convertía así en el objetivo de los matinales para que diera las explicaciones oportunas.

La dirigente del PP tenía concertada una entrevista con Los Desayunos de TVE a las 9.40, algo que, finalmente no se ha producido. "Seguimos esperando, en los 15 minutos que queda, poder tener comunicación con Ayuso como habíamos quedado ayer", decía Xabier Fortes en un primer momento, a las 9.46.

Diez minutos más tarde, a las 9.56, el presentador anunciaba que "no va a ser posible esa entrevista", recalcando que la tenían pactada "desde ayer". "Lamentablemente no ha comparecido, lo dejamos a su interpretación el motivo de esta ausencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en TVE", decía Fortes a los espectadores.

Isabel Díaz Ayuso, entrevistada por Ana Rosa Quintana

¿Dónde estaba Díaz Ayuso? La presidenta de la Comunidad de Madrid estaba siendo entrevistada por Ana Rosa Quintana. Cierto es que su intervención en Telecinco empezó a las 9.29 y que terminó a las 9.48. Hay que decir que Los desayunos de TVE concluyen a las 10.00.

Finalmente, la política entraba más tarde en La mañana TVE, a las 10.20. "Tenía la cita con los compañeros de Los desayunos. ¿Le ha pasado algo este ratito? Porque nos han dicho que no había problema en que entrara usted con nosotros, pero ¿ha tenido alguna reunión urgente o algo?", le preguntaba María Casado al iniciar la conversación.

"Como todo el mundo puede comprobar estaba a la vez en otra entrevista en otra televisión y han coincidido finalmente porque se han extendido y no he podido entrar. Pero mi intención era esa", ha respondido Ayuso a lo que zanjaba Casado: "Yo simplemente era por salir de dudas".

Díaz Ayuso, en @LaMananaTVE: "Estaba a la vez en otra televisión, ha coincidido finalmente y se han extendido".



Estaba prevista una entrevista en @desayunos_tve pero finalmente interviene en el programa conducido por María Casado.



Fortes estalla tras el plantón de Ayuso: "Había tiempo para cumplir lo pactado"

Minutos más tarde, Almudena Negro, diputada y responsable de la comnunicación interna del PP de Madrid, reprochaba a Fortes que hubiese dejado " la interpretación de la audiencia el motivo" de la ausencia. "Resulta que estaba en Telecinco y se ha alargado la cosa. La presidenta ha estado con María Casado. Fortes, retratado", dice Negro.

El mensaje ha tenido una pronta y contundente respuesta del aludido. "Por esto ya no paso. No sé donde se educó usted", dice el presentador de TVE. "Yo en Pontevedra y en la escuela pública, y me enseñaron de niño a cumplir la palabra dada, algo que justedes hoy no han hecho. Aun entrando en otra cadena había tiempo sobrado para cumplir lo pactado. Sobran las excusas".