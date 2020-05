CCOO acusa a 'Masterchef' de "maltratar" a Saray: "Debe ser protegida por sus circunstancias" Ecoteuve.es 8/05/2020 - 13:55 0 Comentarios

El sindicato exige a TVE y el programa que pidan disculpas a la joven

Masterchef se ha enfrentado a su semana más polémica. El pasado lunes, el talent culinario vivió uno de los momentos más convulsos de las últimas ediciones, cuando Saray Carrillo, en una bochornosa pataleta, se negaba a desplumar una perdiz y la presentó ante los jueves como "un pájaro muerto". Apenas tres días después, el programa se veía señalado por Willy Bárcenas tras asegurar que TVE le ha vetado como concursante de la próxima edición de Masterchef Celebrity.

Ahora, el concurso de la cadena pública ha vuelto a ser señalado, en esta ocasión por Comisiones Obreras. La rama sindical del organismo en RTVE ha lanzado un comunicado a través del cual exigen a Televisión Española "que, en el próximo programa de Masterchef, se emitan disculpas públicas por el maltrato dado a la concursante Saray Carrillo". CCOO condena, sin poner ningún ejemplo, la forma en la que los jueces se dirigieron a la joven.

Sin embargo, basta con revisionar el programa del pasado lunes para comprobar que, en todo momento, Jordi Cruz y sus compañeros se armaron de paciencia y se dirigieron con educación a la concursante a pesar de las duras críticas a sus constantes desprecios. "Que me faltes el respeto a mí, que lo has hecho, que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho, que le faltes el respeto al programa y a los 28.000 candidatos a entrar a estas cocinas, evidentemente no se puede hacer", le dijo el catalán en la valoración del "peor plato de la historia".

"Entiendo que no quieras cocinar, que te rindas, lo entiendo todo. Pero lo que le has hecho a este producto no tiene justificación ninguna", le afeó Cruz antes de que Saray intentara interrumpirlo. "¡No he acabado de hablar y ni se te ocurra abrir la boca! Porque no tienes nada que decir", cortó enseguida el chef.

"Nos hemos equivocado terriblemente contigo y me sabe mal. Este jurado es la vez que más se ha equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años", dijo con rotundidad antes de comunicarle que estaba expulsada. En ese momento, Saray se quitó de malas maneras el delantal y lo tiró con desprecio mientras abandonaba las cocinas del plató en el que se graba el formato.

CCOO: "Saray debe ser protegida por sus circunstancias"

Comisiones Obreras no celebra la gran audiencia que obtuvo Masterchef, que marcó récord de la edición en TVE, "si para obtenerlos se vulneran las normas del respeto a las personas y a los principios que las construyen". "Saray, lo sabían desde la productora Shine Iberia, es una persona que debe ser cuidada y protegida dadas las especiales circunstancias que la conforman como persona", asegura CCOO, que recuerda las palabras de Saray Carrillo durante su presentación. "Soy gitana, transexual y cocino de muerte".

Y aunque ni los jueces, ni sus compañeros, ni gran parte de la audiencia haya aludido a su condición a la hora de criticar su nefasta actitud, CCOO considera que Masterchef le ha faltado el respeto a la joven. "Saray es mucho más que una perdiz puesta en un plato, Saray es mucho más que una concursante a la que puedas maltratar y hacer de ese maltrato un objetivo para mejorar la audiencia", denuncian.