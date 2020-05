Carmen Porter avisa de una estafa en redes sociales: "No estamos pidiendo dinero" Ecoteuve.es 8/05/2020 - 13:10 0 Comentarios

La presentadora denuncia que se está usando a su programa 'La Estirpe de los libres'

Carmen Porter, copresentadora y codirectora junto a Iker Jiménez de Cuarto Milenio, Milenio Live y La Estirpe de los Libres, se ha visto obligada a advertir a sus seguidores desde su perfil de Twitter de una posible estafa en redes sociales y de mensajería instantánea, usando su nombre y el del equipo.

La periodista madrileña ha avisado de que en el Vlog Con C de Carmen le habían comentado que en un grupo de chat cuya temática supuestamente es La estirpe de los libres, su nuevo y exitoso programa online, circulaba un mensaje de en el que pedían donaciones para apoyar la continuidad del programa.

"Nosotros no tenemos ningún chat, ni estamos pidiendo ningún apoyo monetario", ha confirmado la también escritora en su cuenta de Twitter. Además, la presentadora ha desvelado que "es una estafa que se está investigando".

Posible suplantación de identidad y estafa

También, ha querido recalcar que ellos no tienen ningún grupo oficial circulando, ni por Telegram, ni por otras redes sociales o de mensajería instantánea: "Grupo oficial no hay ninguno. Yo estoy en uno, que si queréis os dejo el link. Está moderado y hay una antesala donde los moderadores os dan el paso. Son milenarios y lo que intentan es que no se insulte a nadie y se debata tranquilamente sobre los temas de los programas", ha puntualizado Porter.

