Ana Belén Roy, periodista de TVE, denuncia, harta, una situación: "Irresponsables"

La periodista de TVE Ana Belén Roy ha denunciado en un hilo de Twitter la masificación en las calles y el distanciamiento social incumplido "cuando salía de trabajar" de RTVE.

La experiencia vivida por la presentadora del canal 24 Horas al salir de trabajar en la corporación fue de desencanto al vivir en su propia piel cómo la gente se saltaba las normas para frenar la pandemia del SARS-CoV-2.

Comienza su hilo en redes, advirtiendo: "He esperado casi 24 horas para evitar decir alguna burrada". Y explica que no incluye fotos ya que "si borro todas las caras, la foto sería un borrón", ha aclarado.

"Ni distancias, ni nada. Uno en bici fumando... Qué tristeza, y perdón si ofendo a alguien, cuánto cinismo", ha añadido la presentadora, haciendo referencia a los aplausos en los balcones. "Y cuando de verdad podemos hacer algo por los sanitarios, nos lo saltamos", ha matizado la televisiva.

"Enfadada a más no poder, porque también os jugáis mi salud, y la de los míos". Roy zanja su alegato con un "irresponsables" en mayúscula, al que agrega "Y que se dé por aludido quien quiera".

He esperado casi 24 horas, para evitar decir alguna burrada. Ayer cuando salía de trabajar (21h) no daba crédito a lo que veía, todo lleno de gente. No pongo fotos, que las tengo, porque si borro todas las caras, la foto sería un borrón, ni distancias ni nada, uno en bici fumando