La agonía de Belén Esteban y la receta imposible de los churros: "¡La madre que me parió!"

La colaboradora vivió su peor tarde elaborando la receta desde su casa

Los churros y el universo Sálvame no parecen llevarse muy bien. Si hace años era Terelu Campos la que sufría una pillada en la calle a costa de esta comida, ahora es Belén Esteban la que ha estado al borde del llanto por su culpa. La colaboradora de Sálvame, que ahora ejerce de cocinera, quería dedicar su plato a todos los madrileños, pero el experimento no salió como esperaba y su nuevo enemigo ya no es el pollo de Andreíta, sino este sencillo desayuno.

Belén Esteban estaba un poco baja de ánimos en Sálvame, pero se vino arriba contando que iba a hacer churros. No los había cocinado nunca, pero quería hacer un homenaje a todos los madrileños. La colaboradora compró por internet el aparato para hacerlos y advirtió de que había tener cuidado para freírlos: "Pueden explotar".

"¡Ay, que me quemo!": Belén sufriendo

"La receta es sencilla", relató la tertuliana: "Pones agua a hervir y luego la mezclas con la misma cantidad de harina", aclaraba. El primer obstáculo llegaba amasando y es que la mezlca estaba muy caliente tras salir de la cazuela. "¡Ay, que me quemo! ¡Ay, que me quemo!", decía la colaboradora metiendo las manos bajo el grifo todo el rato durante la conexión. Pero lo peor estaba por llegar...

La máquina de los churros tampoco funcionaba

Belén estaba feliz con su máquina de hacer churros (que casi no llega a tiempo para su sección), pero los problemas llegaron cuando la tapa no encajaba. Esteban necesitó la ayuda de su hija Andrea, que ejerce de cámara en estas conexiones, pero no hubo manera. Además, la masa no estaba en condiciones y la colaboradora decidió tirar la toalla.

"¡Lo dejo!", dijo visiblemente cabreada, mientras suplicaba al programa que le permitieran intentarlo de nuevo la próxima semana. Sálvame hizo un parón y permitió dar una segunda oportunidad a Belén en ese mismo momento. En esta ocasión, con mejor suerte.