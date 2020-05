Ana María Aldón, rapada en directo por sus compañeros a cambio de tres platos de cocido Ecoteuve.es 8/05/2020 - 11:29 0 Comentarios

La ruleta determinó que su sacrificio por lograr algo que llevarse a la boca tenía que ser raparse la melena

Ana María Aldón ha impactado a todos con una nueva imagen: rapada. Y, además, el proceso se ha podido ver en directo en Supervivientes, pero, ¿Qué ha hecho que la mujer de Ortega Cano sacrifique su melena?

Ana María Aldón logró sacar algo al negociar con Lara Álvarez en el juego de las tentaciones, en el que se dan premios a cambio de sacrificios -a veces, muy duros, como en este caso-.

Lea también: ¿Por qué a Yiya no le crece el pelo en Supervivientes?

Aldón consiguió tres cocidos por raparse el pelo en riguroso directo, como determinó la ruleta del juego. La diseñadora aseguró que no se iba a rajar ante el reto estético: "Mi marido se ha cortado el pelo cortito cortito, mi niño igual, así que yo también. Soy una mujer de palabra".

Jorge Pérez, peluquero de Aldón ante toda España

Ha sido su querido amigo Jorge Pérez, el guardia civil, el encargado de empezar, cortándole la coleta. "Yo sé que habéis aprovechado mi ausencia para raparos la cabeza, lo habéis hecho porque queríais, pero yo, porque necesito comida y energía para ir a pescar", se ha dirigido a su marido José Ortega Cano y a su hijo pequeño.

Aldón pide pelucas a Gloria Camila

Eso sí, antes del corte, tenía una petición para su defensora de plató, Gloria Camila: "Gloria, por favor, el día que yo salga de aquí, tenme preparada cinco pelucas, tú las eliges a tu gusto". "Cariño, va por ti", ha dicho la 'robinsona' antes de que comenzara a gritar por el corte de la coleta.

"Pues te voy a decir una cosa, estás guapísima", le ha dicho Jorge Javier Vázquez, aunque la concursante no se fiaba del piropo.

Todos sus compañeros, incluida Yiya, la han rapado

La organización ha decidido que serían todos sus compañeros de reality los que le cortarían la melena. Tanto Ivana Icardi como Albert Barranco cortaron por la parte de la nuca de su cabello, pero el momento polémico llegó con Yiya. Ana María se mostró muy enfadada de que su examiga le cortase por delante. "No, tú no, que no", insistía la concursante. "Vete ya, a tomar viento fresco", sentenciaba Ana María Aldón, muy enfadada con Yiya. A Hugo Sierra, por otro lado, también le dijo que era "muy bruto" con las tijeras.

No se fía del corte de Rocío Flores

Rocío Flores fue el colofón al corte de Aldón: "Pero dadle unas bases o clases o algo, por favor", decía ante los tijeretazos inexpertos de la hija de Antonio David y Rocío Carrasco.

Llena de trasquilones y con el pelo cortísimo, así ha acabado la concursante gracias a Albert Barranco, que ha tenido que ayudar al toque final. "Ana María, no sé por qué la gente de tu edad no se deja el pelo así, estás guapísima, no te echo más de 30 años", repetía Jorge Javier Vázquez, emocionando a Aldón: "Gracias, de verdad, tenía ganas de llorar y ahora sólo de reír".

Barranco, al rescate con la maquinilla

El toque final de Albert Barranco ha sorprendido. Un corte de pelo no tan horrible como podía aparentar al principio. La experiencia de Barranco con la maquinilla evitó los trasquilones finalmente, lográndose un rapado sin tantas zonas desiguales. Ana María, ya rapada, se volvió a dirigir en las nominaciones a Gloria Camila, en el plató de Telecinco: "Gloria, las pelucas, por favor".