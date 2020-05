Yiya, expulsada y reconciliada con Rocío: "No sabéis cuánta gente me he llevado por delante" Ecoteuve.es 8/05/2020 - 10:32 0 Comentarios

La última expulsión de Supervivientes ha sido un duro golpe para el concurso. Jorge Pérez, Elena (madre de Adara) y Yiya, tres pesos pesados del reality, se enfrentaban a la salida. Además, ya sabemos los nuevos nominados que se enfrentan la próxima semana: Ivana Icardi, Jorge Pérez y Hugo Sierra.

El guardia civil Jorge fue el primero en salvarse. Sus compañeros lo celebraban y a él se le escaparon las lágrimas. El duelo quedaba entre Elena y Yiya. Cuando Jorge Javier pronunciaba el nombre de Elena como la concursante salvada, Yiya soltaba un "¡Por fin!", bastante aliviada.

Emocionada, se despidió de todos sus compañeros y explicaba por qué se alegraba de su expulsión: "Quiero pedir disculpas si se ha malinterpretado ese 'por fin'. Yo vine a desarrollarme aquí más humanamente que físicamente", decía la superviviente.

Yiya confesaba que las fuerzas le flaqueaban pero no quería manifestarlo públicamente por todos los compañeros que quedaban en el concurso, por los que habían sido expulsados y por los que no habían tenido la oportunidad de participar.

Yiya y Rocío: de enemigas a "comadres"

Pero la concursante ha dejado atrás una bonita lección: que a pesar de las diferencias, siempre se puede llegar a un punto de comprensión. Es lo que le ha sucedido con Rocío. La que fuera su enemiga íntima acabó siendo su "comadre".

De Rocío, precisamente, se despedía con un gran abrazo asegurando que los rencores quedan atrás y que hablarán cuando termine el concurso.

Antes de abandonar definitivamente Honduras, Jorge Javier quiso dedicarle unas palabras a Yiya por su buen concurso.

"Creo que jugaste mal tus cartas. Entraste con la intención de ser la mala de la edición pero era un rol que no te iba porque no eres mala. Conforme han ido pasando los días y las semanas, te has despojado de caretas. Has sido una superviviente estupenda y merecerías haber llegado mucho más lejos. Tenías poca confianza en ti misma, y te saboteabas para decir 'me voy'. Todos queríamos que te quedases, has sido una concursante extraordinaria", le decía el presentador consiguiendo emocionarla.

Yiya hacía entonces una preciosa reflexión. "Esto me ha ayudado a crecer mucho y a dejar miedos que no quería ver. Los dejo aquí en este paisaje y se los regalo al universo. Lo explicaré pero no sabéis cuánta gente me he llevado por delante, he sido una egoísta y pretendo dejar de serlo", confesaba.

Hugo Sierra, Jorge Pérez e Ivana, en la cuerda floja

Después de disputarse el juego de líder, que ganó Elena, Hugo Sierra y Jorge fueron los más votados en la nueva ronda de nominaciones del programa. Como líder, Elena dejó la continuidad de Ivana en Honduras en manos de los telespectadores del concurso.