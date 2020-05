"Le tengo que volver a preguntar": Joaquín Prat insiste a Ayuso sobre la dimisión de la directora de Salud Pública Ecoteuve.es 7/05/2020 - 19:47 0 Comentarios

'Cuatro al día' entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, media hora después de la noticia

Joaquín Prat ha entrevistado este jueves Cuatro al día este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, apenas media hora después de la dimisión de la directora general de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes. Esto ha hecho que muchos pensaran que ha habido discrepancias con la decisión de que la región pidiese el salto a la fase 1 de la desescalada.

La primera pregunta, evidentemente, ha sido por este asunto: "¿Sabe usted por qué motivos se lo ha transmitido?". Ayuso ha respondido que "no ha tenido la ocasión de hablar con ella" porque "estaba cerrando una reunión de atención primaria con todas las direcciones asistenciales para analizar la situación del COVID".

Ayuso ha afirmado que "hoy es un día bueno para nosotros, hemos reorientado la Consejería de Sanidad" hablando de un "estudio" que se está realizando a través de los datos de los pacientes del hospital de IFEMA: "Vamos a poner al frente de todo ello a una nueva estructura al frente de la consejería, que va a ser Antonio Zapatero, el que era director del hospital milagro".

"Será la persona que vaya a dirigir la estrategia de la epidemia", ha continuado diciendo la dirigente poniendo en valor la "profesionalidad" de Zapatero. Durante la entrevista, Ayuso también ha hablado sobre las residencias y sobre los polémicos menús escolares.

Joaquín Prat repregunta a Ayuso por Yolanda Fuentes

En los instantes finales, Joaquín Prat ha vuelto a insistir sobre la dimisión de Yolanda Fuentes: "Le tengo que volver a preguntar. ¿Su dimisión tiene que ver con que no está de acuerdo en que Madrid solicite el pase a fase 1?". "Es que, sinceramente, no he hablado con ella. Además, es que he estado reunida con más de 20 personas", ha contestado ella.

"Pero se habrá reunido con ella". "No, no. No he hablado con ella". "Digo, en estos días previos. Cuándo se ha discutido si pasábamos o no". "No, no he tenido ocasión de preguntarle a ella, pero la verdad es que mi intención era reestructurar este área y potenciar la salida de la situación del COVID por personas al frente como Antonio Zapatero que tiene tanta experiencia. Es una decisión que no se toma en media hora", se ha pronunciado Ayuso.

"No he hablado con ella, pero sí sé lo que quiero hacer en Madrid y es poner a los mejores al frente", ha rematado a lo que Prat ha rebatido: "Sí está muy bien, presidente. Pero la que se ha comido el marrón de los 50 días anteriores ha sido la señora Fuentes". "Bueno, han sido los profesionales sanitarios". "Sí, pero la gestión la ha llevado ella. Digo yo que habrá que decirle 'gracias por los servicios prestados". "Lo que quiero es reorientar la Consejería y esto ha sido una labor de equipo".