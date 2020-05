"Es indignante": el comentario de José Antonio Avilés que ha hecho explotar a Lydia Lozano en 'Sálvame' Ecoteuve.es 7/05/2020 - 19:02 0 Comentarios

El 'superviviente' habría afirmado que no quería ser como ella, pese a hacerle la pelota

José Antonio Avilés está en el blanco de todas las dianas desde hace semanas por sus presuntos engaños. Pues bien, este jueves Lydia Lozano se ha cogido un rebote tremendo cuando Gema López ha desvelado lo que dijo el concursante expulsado de Supervivientes sobre ella.

"Cuando alguien de su entorno le recriminaba, por ejemplo, 'hoy no has estado acertado' o 'con esta gracia te has pasado y se pueden estar riendo de mi', él decía 'vosotros muy tranquilos porque yo nunca seré una Lydia Lozano de la vida".

Al escucharlo, la colaboradora ha saltado del sofá como un resorte explotando contra Avilés, quien le hizo la pelota durante mucho tiempo. "¿Por qué cada vez que salías de tu programa [Viva la vida] y yo estaba peinándome para ir al Deluxe y me contabas todas tus batallitas si no querías ser Lydia Lozano?", explotaba.

"¿Por qué cada vez que estábamos aquí hablando o recogiendo una información me escribías y me pasabas todos los datos?", ha seguido. "¿Por qué me querías tanto? Es que es indignante". Mientras tanto, Gema López echaba más leña al fuego: "Déjame que te diga más. No te toma como uno de los grandes de Sálvame ni como un imprescindible".