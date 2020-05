Willy Bárcenas contraataca y enseña un 'email' de 'Masterchef': "Yo no miento" Ecoteuve.es 17:25 - 7/05/2020 0 Comentarios

El artista denunció que TVE le ha vetado en el programa por sus "apellidos"

La productora lo niega y desvincula a la cadena del proceso de casting

Willy Bárcenas ha acusado a TVE de haberle vetado para concursar en la próxima edición de Masterchef Celebrity por sus "apellidos". Hay que recordar que es hijo de Luis Bárcenas, extesorero del PP.

La productora del programa, sin embargo, lo niega y dice que la cadena no toma partido en el casting final, una versión que suscribe la pública. Asimismo, Shine Iberia asegura que el cantante nunca formó parte de la lista final del programa.

En esta curiosa 'guerra', Willy Bárcenas ha contraatacado colgando en sus redes sociales el comunicado de la productora y, al mismo tiempo, un email de la misma en el que se le explica que se queda fuera. "La decisión es de RTVE y en esta edición, simplemente, han elegido a otros".

Willy Bárcenas: "Yo no miento"

Willy Bárcenas explica en su cuenta de Instagram por qué ha decidido publicar el correo electrónico que le envió la productora. "Tras lo ocurrido con mi publicación de anoche, y la correspondiente respuesta de la productora en la que se comunicaba que yo no estaba en lo cierto, me veo obligado a enseñar esto públicamente", dice. "Simplemente me limité a contar mi experiencia, que es cierta. Quién miente, no lo sé, pero desde luego yo, no", asegura el artista.