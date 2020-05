"¡Estamos perdiendo el sentido común!": Miguel Sebastián estalla por la situación del coronavirus Ecoteuve.es 7/05/2020 - 15:49 0 Comentarios

El exministro de Zapatero critica ante Ferreras que se acelere la desescalada en Madrid

Miguel Sebastián, exministro de Industria con Zapatero, analiza cada día los datos de la evolución del coronavirus para Antonio García Ferreras. El economista se muestra muy cauto y lleva días pidiendo responsabilidad en la desescalada. Por eso, ha sido muy crítico con la posibilidad de que el Gobierno autorice entrar en Fase 1 a Madrid.

Sebastián ha recordado que, en los últimos quince días, los casos en Madrid han aumentado en 7.000. "Me parece una barbaridad. Decir que podemos abrir es un disparate. Pido coherencia", ha reclamado ante Antonio García Ferreras.

Muy enfadado, Sebastián ha advertido que la situación ahora no es como hace dos meses, cuando los políticos podían escudar su gestión en el desconocimiento de una pandemia inédita en los últimos cien años. "En marzo no se sabía lo grave que era, lo acepto, vale. Pero ahora no. Ahora no lo acepto. Habrá responsables y tendrán que responder", ha dicho sobre la posibilidad de que Salvador Illa acepte la petición de Madrid de pasar de fase.

Sebastián también ha reclamado en Al rojo vivo "información para autorregularnos". "Si mi barrio está muy mal, yo no salgo", ha apuntado. Asimismo, ha criticado que el Gobierno vaya a permitir reuniones de hasta 10 personas en casas con 2 metros de distancia de seguridad. "¿Esto es Bukinham Palace? ¡Estamos perdiendo el sentido común!", ha lamentado. "Vamos a necesitar suerte".