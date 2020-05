El día que Abascal confesó a Pablo Motos que ficharía a Juan Carlos Girauta Ecoteuve.es 7/05/2020 - 15:02 0 Comentarios

'El intermedio' rescata las declaraciones del líder de VOX en 'El hormiguero'

El 'sí' de Ciudadanos al Gobierno de Pedro Sánchez a la nueva prórroga del estado de alarma, ha hecho que Juan Carlos Girauta presentara su baja como afiliado al partido que lidera Inés Arrimadas. "No trabajamos tanto para construir una bisagra", escribió en un tuit.

La noticia fue comentada este miércoles en El intermedio y Wyoming afirmó lo siguiente: "Respetamos la decisión personal de Juan Carlos Girauta, pero no sabemos que puede tener él contra las bisagras, sobre todo teniendo en cuenta que le gustan mucho las puertas".

Lea también: 'Masterchef Celebrity' responde a Willy Bárcenas: "No estaba en la selección final de concursantes"

A continuación, el presentador recordó su curriculum político: "Primero abrió la del PSC, donde militó hasta 196; luego abrió la del PP, con quien se presentó a tres elecciones; y después, la de Ciudadanos", dijo para preguntarse después por si le queda pendiente "otra puerta por abrir" dejando caer un posible fichaje por VOX.

Fue entonces cuando El intermedio rescató una declaraciones de Santiago Abascal en El hormiguero, donde Trancas le preguntó a "qué político español ficharía para VOX solo por su talento, no por su ideología": "A Juan Carlos Girauta", respondió "sin dudar".

"No creo que Girauta se deje engatusar por estos halagos. Yo no me metería en VOX. Con la habilidad que tiene para abrir puertas, yo le metería directamente en El ministerio del Tiempo", zanjó Wyoming.