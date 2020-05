Kiko Hernández reconoce haber estado con hombres casados: "Suerte que eran anónimos" Ecoteuve.es 7/05/2020 - 14:02 0 Comentarios

El tertuliano de 'Sálvame' se confiesa en pleno debate sobre el 'Merlos Place'

El llamado Merlos Place, escándalo amoroso protagonizado por Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas, cada vez implica a más gente y está dejando tras de sí multitud de confesiones. Este miércoles, después de que la exgran hermana se derrumbara estallando contra Sálvame por asegurar que "tiene predilección por hombres casados", Jorge Javier Vázquez aprovechó la coyuntura para lanzar una pregunta comprometida a su compañero Kiko Hernández.

En plató, los colaboradores empezaron a reconocer quienes de ellos habían estado alguna vez con alguien casado o con pareja y el presentador trasladó la pregunta al tertuliano durante su conexión a través de videollamada. "Kiko, ¿tú has estado con algún casado?", le soltó el catalán mientras Hernández replicaba que si "antes o después del confinamiento".

Lea también: Marta López se derrumba y estalla contra 'Sálvame': "Yo no formo parte de este circo"

Jorge Javier matizó que antes y Kiko sorprendió a todos con su confesión: "Sí, con varios", respondió contundente mientras saltaba Ylenia. "Y no pasa nada...", comentó la de Benidorm. "La suerte que tengo es que son anónimos", explicó Hernández sin dar más detalles sobre sus romances.

Kiko desvela a Jorge Javier el nombre de uno de ellos

En ese momento, Kiko cogió su teléfono para decirle por Whatsapp al presentador el nombre de uno de esos hombres casados con los que ha estado. Al verlo, Jorge Javier se llevó las manos a la cabeza, alucinando con la identidad del mismo. "Esto es ya la cuadratura del círculo", aseguró Jorge Javier en una 'pista' que puso en alerta a Marta López.

"No me digas que es lo que.. lo que yo sé. Ahora me voy a reír", dijo la colaboradora impactada. "Esto no es una fantasía, esto es ya ambrosía. Si esto saliera... A lo mejor necesitamos un tiempo para que la historia repose y pueda ser contada", concluyó misterioso el catalán.