"Igual los medios nos hemos equivocado": la reflexión de Ana Rosa sobre la pandemia

La presentadora cree que de haber mostrado "las imágenes más crudas" hubiese evitado comportamientos incívicos

"Igual estos chicos no han visto a jóvenes intubados en la UCI, ni cadáveres, ni féretros"

Patricia Pardo: "No creo que sea sensacionalista mostrar imágenes de los féretros"

Ana Rosa se ha indignado después de ver las imágenes del paseo marítimo de la Barceloneta lleno de gente, y muchos incumpliendo las medidas del protocolo de seguridad por el coronavirus. "¿Estos ciudadanos no son más libres que los que están en su casa y no salen cuando no deben salir? Lo que son es más egoístas", ha dicho.

A raíz de esto, la presentadora de Telecinco ha puesto sobre la mesa el siguiente debate: "Igual los medios de comunicación hemos pecado, yo la primera, de no haber puesto las imágenes más crudas de la pandemia".

"Igual estos chicos no han visto a jóvenes como ellos intubados en la UCI. Ni hemos visto los cadáveres, ni los féretros, ni las peores imágenes de los hospitales", ha continuado diciendo Ana Rosa. "Igual nos hemos equivocado".

"Eso no es sensacionalismo. Eso es la vida, lo que ha pasado", ha subrayado Cruz Morcillo a lo que Quintana ha espetado: "¿Recordamos las imágenes de las campañas de tráfico como son? Son durísimas". "Nos hemos convertido en una sociedad infantilizada donde todo es sensacionalismo lo que aquello que no queremos ver", ha seguido la colaboradora recordando los 25.000 muertos.

Patricia Pardo: "No creo que sea sensacionalista mostrar imágenes de los féretros"

Más tarde, Patricia Pardo ha dejado su opinión, en la línea de Ana Rosa: "No creo que sea sensacionalista mostrar las imágenes de los féretros porque es la verdad de lo que está sucediendo", ha dicho. "Para mí sensacionalismo es jugar con eso o recrearte en el dolor. Creo que hay mucha gente que necesita cierto alarmismo para darse cuenta de que esto es muy grave y que depende de todo".