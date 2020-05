'Masterchef Celebrity' responde a Willy Bárcenas: "No estaba en la selección final de concursantes" Ecoteuve.es 7/05/2020 - 10:37 0 Comentarios

"TVE no interviene en el proceso de casting", dice la productora del programa

Shine Iberia, la productora responsable de Masterchef Celebrity, ha respondido a Willy Bárcenas después de que denunciase que TVE le había vetado como concursante por su apellido. El cantante, líder del grupo musical Taburete, es hijo de Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Shine Iberia explica que Willy Bárcenas no estaba, al contrario de lo que él dice, en el grupo final de los 16 concursantes seleccionados. Además, la productora asegura que solo ella es la responsable de un casting en el que no participa la cadena pública. "La selección final para Masterchef 5 -en la que no estaba Guillermo Bárcenas- se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección". La cadena explica que su labor se limita a emitir el programa que produce Shine.

"No hay veto a Willy Bárcenas"

"En el criterio de selección de Shine Iberia no existe veto alguno hacia absolutamente ningún nombre. Tampoco por supuesto en el caso de Guillermo Bárcenas, que en la pasada edición de Masterchef Celebrity 4 no pudo formar parte del casting de selección (como era deseo de sus representantes) y que este año, tras realizar dos pruebas, finalmente no accedió al grupo de seleccionados por Shine como tantos otros nombres", explica en un comunicado la productora.

"Shine Iberia comunicó su decisión a los representantes de Guillermo Bárcenas dejándoles claro además que si el año próximo Guillermo estaba disponible y seguía teniendo interés, la productora estaría encantada de volver a considerarle de cara al casting del próximo Masterchef Celebrity", prosigue la compañía. "Este planteamiento se le traslada habitualmente a muchos de los nombres que cada temporada forman parte de los casting y finalmente no están incluidos en la selección final".