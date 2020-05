Marta López se derrumba y estalla contra 'Sálvame': "Yo no formo parte de este circo" Ecoteuve.es 6/05/2020 - 18:54 0 Comentarios

La colaboradora, muy enfadada con el programa por especular con su vida privada

Marta López se ha convertido en la máxima protagonista de Telecinco después de que se destapara que Alfonso Merlos le estaba siendo infiel con Alexia Rivas. Desde la ya mítica pillada al tertuliano, la exconcursante de Gran Hermano se ha sentado prácticamente todos los días en Sálvame para hablar del escándalo más sonado de la cuarentena.

Durante los últimos días, a Marta López se le ha virado la tortilla y tras su polígrafo el pasado sábado en el Deluxe, ahora es ella la que ha sido cuestionada e investigada por las relaciones amorosas que ha podido protagonizar en el pasado, según han dicho en el programa, con algunos futbolistas y hombres casados muy famosos.

Este miércoles, Marta no ha podido aguantar la presión y se ha derrumbado en directo después de que su amigo Kiko Hernández la abroncase ante las cámaras por no ser tajante a la hora de desmentir algunas informaciones sobre su vida privada. "Intento ir a favor de obra con el programa y no entrar donde no quiero entrar, pero tengo que venir a trabajar y lo que me estáis recomendando todos es que no hable. Pues entonces cojo y me voy", empezó diciendo muy enfadada minutos antes de romper a llorar.

Marta se derrumba, indignada con Sálvame

"Me rompe el corazón verla así. Si ya es duro por lo que estamos pasando, ver a una amiga a la que tanto quieres así, yo solo quiero protegerla y advertirla de que hay mucha gente que se va a subir al carro. Quizá mi tono no ha sido el más apropiado y no quiero verla así. Te voy a querer toda mi vida y daría cualquier cosa para protegerte, pero no puedo hacer nada", dijo Kiko Hernández desde su casa, sintiéndose culpable por haber echado leña al fuego.

En ese momento, Jorge Javier pidió a Marta López ir a un lado del plató para hablar 'a solas' con su amigo: "No quiero hablar con Kiko ni con nadie. Llevo quince días que no se los deseo a nadie. Pasan de una cosa a otra y qué hago, ¿me paso el día desmintiendo cosas? Que si me hago la víctima, que si estoy disfrutando con todo esto... ¿Por qué? ¿Porque te contesto tres preguntas y sé dónde estoy trabajando? No quiero hablar de esto, quiero coger e irme, pero no me voy porque necesito trabajar", lamentó entre lágrimas la colaboradora.

Marta López recriminó entonces al programa todo lo que han especulado sobre su vida privada: "Seguid diciendo que tengo obsesión con los casados y lo que queráis jugar con esto. ¿Os lo estáis pasando todos bien? Pues ya está. Me siento aquí porque soy una curranta y sé cómo es el programa, pero yo no soy esa que están diciendo", dijo indignada. "Yo no puedo controlar que la gente hable, pero decir que disfruto con esto y que formo parte de este circo no, porque de lo que se está hablando aquí es de mi vida y se están diciendo mentiras", ha concluido muy enfadada.