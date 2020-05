Gabriel Rufián cita a Jorge Javier Vázquez en la tribuna del Congreso para defender el 'no' de ERC al Gobierno Ecoteuve.es 6/05/2020 - 17:22 1 Comentario

El catalán parafrasea al presentador de 'Sálvame' durante el debate del estado de alarma

El debate en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la prórroga del estado de alarma ha dejado tras de sí varias referencias de lo más televisivas. Tras el enésimo ataque de Santiago Abascal a los periodistas de Atresmedia, a los que ha tildado de "lacayos", Gabriel Rufián ha citado desde la tribuna a Jorge Javier Vázquez.

El diputado de ERC ha parafraseado al presentador de Sálvame para defender la negativa de su partido a la solicitud presentada por el Gobierno. "Aquí habitualmente cito a Marx y a Allende, hoy voy a citar a Jorge Javier Vázquez, que dijo el otro día aquello de 'Qué pinta aquí Pablo Iglesias'. Pues qué pinta aquí este ataque a Esquerra", dijo en respuesta a la crítica que minutos antes había hecho Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos.

Rufián hacía así referencia a unas palabras lanzadas por el presentador de Telecinco cuando su compañero Antonio Montero se agarraba a la polémica del chalet de Pablo Iglesias para defender a Alfonso Merlos en su escándalo con Alexia Rivas y Marta López. Todo ello, en aquel programa en el que Vázquez realizó la irónica proclama de que Sálvame es "un programa de rojos y maricones".

La irónica reacción de Jorge Javier a la cita de Rufián

Jorge Javier ha tardado muy poco en hacerse eco del guiño que le hizo Rufián desde el Congreso. Este miércoles, el presentador aprovechó el comienzo del programa para lanzar una irónica reflexión sobre la influencia que ha tenido en las últimas semanas en la opinión pública.

"Estoy pasando por un proceso de mucha responsabilidad. Agradecería que me lo hicieran pasar lo más llevadero posible. Es una responsabilidad inmensa ser el líder de la izquierda que soy. Si os lo ofrecen, rechazadlo porque es muy difícil. Hoy me acaban de citar en el Congreso de los Diputados. No estoy mintiendo. Yo no pensaba que ser líder era tan agotador. Pero si la gente ha decidido que lo sea, yo lo soy", ha empezado diciendo.

"Y si la gente ha decidido que este año me tengo que llevar el segundo ondas, con toda mi humildad, que es mi característica más distintiva, yo iré a recogerlo. Sé que ya hay campañas para que me lo lleve. Así que si la gente piensa que lo tengo que conseguir por segunda vez, yo lo haré", ha concluido antes de empezar con los contenidos de la tarde.