El mensaje de Jorge Javier a Paula Vázquez tras acusar a 'Sálvame' de "machista" y "misógino" Ecoteuve.es 17:15 - 6/05/2020 0 Comentarios

El presentador se venga sacando a relucir la clausula de conciencia que pidió ella en su contrato

La bronca Jorge Javier arremetiendo contra VOX, y proclamando que Sálvame es un "programa de rojos y maricones", hace una semana, provocó un aluvión de críticas, tanto positivas como negativas. A raíz de esto, Paula Vázquez calificó el espacio de Telecinco como "el más machista y misógino de la televisión".

La presentadora gallega, ligada en los últimos años a Movistar+, sostuvo que no son "la Epifanía del sentido común", puesto que llevan "años viviendo de criticar la vida privada de fundamentalmente mujeres". Pues bien, Jorge Javier ha respondido en su blog de Lecturas a la que fuese su compañera de cadena.

En sus líneas tira de ironía para contrarrestar a aquellos que califican su estallido como una cortina de humo para que se dejase de hablar de las críticas al Gobierno por la gestión del coronavirus. De esta forma relata un encuentro ficticio entre él y Paula junto a "otros elegidos por el vicepresidente para implantar el comunismo en los medios".

Pero Jorge ataca a Paula citando una cláusula que tenía en su contrato y por la que gracias a ella, él es "pluriempleado" en Telecinco. "Yo le tengo mucho cariño a Paula. Primero porque es compañera. Segundo, porque compartimos apellido y, ya después, porque gracias a ella estoy trabajando mucho en Mediaset".

"Ella decidió irse porque quiso incluir una cláusula de conciencia en su contrato y parece ser que como no le concedieron ese deseo se largó", escribe. "Nunca se lo agradeceré lo suficiente porque como yo no tengo conciencia no paro de trabajar".