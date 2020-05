Santiago Segura enseña a Susanna Griso las cenizas de su padre: "Me has dejado sin palabras" Ecoteuve.es 6/05/2020 - 16:55 0 Comentarios

La presentadora le acababa de pedir que le enseñara la casa y el actor lo hizo

Susanna Griso ha entrevistado en Espejo Público a Santiago Segura. El director y actor de cine ha hablado con el equipo del programa sobre la crisis sanitaria y, también, de su próximo estreno, la segunda parte de la película Padre no hay más que uno.

Griso ha pedido a Segura que le mostrase algunos detalles de su despacho, donde se encontraba en ese momento, una habitación en la que se mezclan numerosos recuerdos, sobre todo cinematográficos.

Lea también: Monumental zasca de Susanna Griso a Boris Johnson

"¡Mira, las cenizas de mi padre!"

Pero lo que ha dejado impactados a los colaboradores de Espejo público ha sido algo mucho más personal. "¡Mira, las cenizas de mi padre!", ha espetado Santiago Segura cuando, recorriendo la estancia, ha pasado por la estantería donde tiene la vasija con los restos mortales.

"¡Pero Santiago, tío...", se ha escuchado decir a Susanna Griso. "La gente las tira al mar, yo las tengo aquí", ha respondido Santiago Segura. "Bueno, pues gracias por este striptease sentimental... Nos has dejado sin palabras, la verdad", ha comentado la presentadora. "Me has dicho que te enseñe la casa...", ha añadido Segura.