Mila Ximénez desvela la pillada íntima que le hizo su médico: "Me he muerto de la vergüenza" Ecoteuve.es 6/05/2020 - 15:09

La tertuliana de 'Sálvame' cuenta sonrojada una desternillante anécdota

Mila Ximénez entró este martes en directo en Sálvame para realizar la sección que lleva protagonizando desde que comenzó la cuarentena. La tertuliana, que no ha pisado el plató desde el inicio del confinamiento, elige cada semana a una serie de famosos a los que envía 'al cielo' y otros a los que manda 'al infierno'. Todo ello, según las noticias de la actualidad que hayan protagonizado.

Esta vez, la colaboradora quiso compartir con sus compañeros una divertida y sonrojante anécdota que vivió en su casa hace unos días. Según explicó, hace un tiempo, Mila Ximénez recibió como regalo un satisfyer, el juguete sexual estrella de las pasadas navidades.

Sin embargo, la sevillana ha asegurado que el aparato no le llama la atención y lo dejó en la mesa de su salón porque pensaba devolverlo. Lo que no tuvo en cuenta Mila es que en esos días, iba a recibir la visita del médico que acude a su domicilio para tratarle el herpes zoster que sufre desde hace unos meses.

Mila explicó entre risas que al rato de su llegada, comenzó a notarle nervioso: "Empiezo a hablar con él de lo que me pasa y me dice: 'Podemos ir a la cocina, igual estamos más cómodos", recordó la tertuliana, añadiendo que segundos después se dio cuenta de que el satisfyer estaba muy a la vista sobre una mesa. "Me he muerto de vergüenza, lo voy a devolver porque no lo estoy utilizando... Creo que lo voy a reponer por un ser vivo, que ya toca", concluyó con sorna nate las risas de todos.