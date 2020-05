El cabreo de Susana Díaz con Pablo Motos: así le responde por su último comentario Ecoteuve.es 10:39 - 6/05/2020 0 Comentarios

La expresidenta andaluza, contra el presentador por la pregunta que hizo a Roberto Leal

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, se ha sumado a las críticas contra Pablo Motos por la pregunta que hizo a Roberto Leal a propósito de su acento andaluz para presentar el nuevo Pasapalabra de Antena 3.

"Un día se ataca a actores y actrices. Otro día, a una ministra. Y ahora, a un periodista", ha lamentado Susana Díaz a través de un comentario que ha colgado en las redes sociales.

"Basta ya de atacar nuestro acento andaluz. El de Lorca, Machado, Bécquer o Zambrano. El del casi el 20% de los españoles", ha dicho la política socialista, que ha concluido reproduciendo una cita de Manuel Machado: "El más rico y sabroso castellano del mundo se habla en Andalucía".

La pregunta de la discordia de Pablo Motos a Roberto Leal

Pero, ¿qué dijo exactamente Pablo Motos? El presentador de Antena 3 entrevistó a Roberto Leal, el nuevo fichaje de la cadena que muy pronto se pondrá al frente del nuevo Pasapalabra.

El presentador quiso saber si Roberto Leal había entrenado para hablar deprisa de cara a leer las definiciones de El Rosco. "Yo hablo muy deprisa, aquí el tema está en hacerlo y que se te entienda", respondió el presentador.

"¿Qué vas a hacer con el acento andaluz? ¿Lo vas a suavizar o lo vas a dejar?", soltó entonces Motos. "Al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Será un debate y a mí me encanta que surja", respondió Roberto Leal, que continuó: "Yo trataré de articular más y en el momento en el que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ya no hay problema. A partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco", concluyó el sevillano.