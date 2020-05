"Fue repugnante y rastrero": Kiko Matamoros cuenta cómo José Antonio Avilés consiguió entrevistar al padre de Julen Ecoteuve.es 19:52 - 5/05/2020 0 Comentarios

El colaborador afirma que publicó la charla sin autorización de José Roselló

Sálvame sigue desmontando las presuntas mentiras de José Antonio Avilés. Que el colaborador de Viva la vida no tenga el título de Periodismo parece que no es lo más grave de todo puesto que también se había aprovechado del padre de Julen, el niño que falleció al caerse por un pozo, para conseguir una entrevista, la primera que se le hizo, según ha dicho Kiko Matamoros.

"Es la cosa más rastrera y más triste que he oído yo a la hora de obtener información; es repugnante", ha dicho antes de empezar a dar su versión. "El da con un familiar y consigue que este le presente al padre del niño. Entonces, él se presenta como periodista y tiene una conversación off the record con él. El padre se esponja, le cuenta una serie de cosas, etc. Ni se habla de publicar absolutamente nada ni se dice nada".

Lea también: La espectacular bajada de peso de Avilés en 'Supervivientes': ¿cuántos kilos ha perdido en la isla?

"Él no sé si graba o retuvo en la memoria lo que hablaron, posiblemente grabó la conversación. La conversación la transcribe y la vende", ha continuado diciendo Matamoros afirmando que el precio por el que la vendió a una revista fue de 18.000 euros.

"De repente, el padre de Julen ve que se ha publicado esa conversación y al cabo de unos días recibe la llamada de Avilés", ha seguido. "Y le dice 'oye, yo no te he dado permiso para que publicaras esto ni sabía que me estabas haciendo una entrevista ni que esto se iba a vender".

Matamoros: "Avilés hizo llegar 6.000 euros al padre de Julen"

Siempre siguiendo el relato de Matamoros, "parece que Avilés, con la conciencia un poco remordida o para evitar que se pudiera saber el modus operandi, el cómo había conseguido la entrevista, le dice que le va a dar íntegramente el importe de la entrevista".

De esta forma, "Avilés le hace llegar al padre de Julen 6.000 euros, de los cuales él declara y le quitan 1.500 Hacienda y, al parecer, ha cobrado 4.500 euros por una cosa que se vendió sin su autorización, sin su consentimiento por un importe infinitamente superior. Avilés se cubre porque, de alguna manera, ha habido un acuerdo tácito".

Tras la revelación de Kiko Matamoros, Antonio Montero ha apuntado que Avilés "entró en la televisión" gracias a esa entrevista (Espejo Público le invitó al plató para que contase los pormenores) y que después recibió una oferta de trabajo para trabajar en sucesos que él declinó porque quería dedicarse al mundo del corazón.