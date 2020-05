El desgarrador testimonio de Víctor Sandoval tras perder a su madre: "No tuvo suerte ni para morirse" Ecoteuve.es 5/05/2020 - 19:14 0 Comentarios

El colaborador vuelve a 'Sálvame' tras el fallecimiento de su progenitora

Víctor Sandoval ha regresado este martes al plató de Sálvame pocos días después de haber sufrido la muerte de su madre a los 93 años. Sin duda, el tertuliano está viviendo uno de los años más duros de su vida después de haber perdido también a su padre el pasado mes de febrero, hace apenas dos meses.

"El día que enterré a mi madre no me conocía ni yo", afirmó entre lágrimas el colaborador de Telecinco, que reapareció totalmente destrozado ante las cámaras de su programa. "He llorado mucho y soy de las personas que más llorando en televisión, pero la manera de llorar y el sentimiento... No me las había visto igual", empezó relatando explicando que hace unas semanas le diagnosticaron el coronavirus.

"Cuando me lo dijeron enmudecí. Me entró una crisis de ansiedad tremenda, porque yo ya la veía metida en un plástico tirada en el Palacio de Hielo rodeada de cadáveres sin saber cuándo lo iban a traer. Una muerte horrible como la que han tenido tantas personas", confesó el tertuliano, que explicó que poco después su madre logró superar el coronavirus.

Sandoval explicó que a pesar de ello, su madre no logró reponerse a las secuelas que le dejó la enfermedad y acabó falleciendo: "Lo último que le dije fue 'qué ganas de que llegue el verano para poder sacarte y llevarte a una cafetería'. Hacía tantos años que no lo hacía... Dejó de salir por mi padre, porque no podía salir", recordó derrumbado.

El tertuliano aprovechó el momento para quejarse del trato que le dieron los médicos a su madre en el último trance de su vida: "Le alargaron la agonía casi durante una semana. No se lo voy a perdonar en la vida. Mi madre con unos dolores... Por dentro estaba muriendo", lamentó. "El entierro fue el día de la madre, ¿te crees que se puede enterrar a una madre el día de la madre? No tuvo suerte ni para morirse", seguía diciendo en un duro testimonio.