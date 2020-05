La confesión de María Teresa a Risto: "Terelu me obliga a jugar a las cartas con mascarilla y guantes de látex" Ecoteuve.es 5/05/2020 - 17:45 0 Comentarios

Cuatro estrena este miércoles el especial 'Conversaciones en la Fase Zero'

El publicista entrevistará a personajes como Iniesta, Ricky rubio o Manuela Carmena

Expectativas. Familia. Gestión del miedo. Valores. Prioridades. Vida y muerte. Nueva normalidad... A partir de los efectos de la pandemia y un futuro próximo que será tan diferente en nuestra sociedad, Risto Mejide pone sobre la mesa numerosas cuestiones a su variado plantel de invitados en el especial Conversaciones en Fase Zero, que Cuatro emitirá este miércoles 6 de mayo, a las 22:45 horas, en la semana en la que se inicia la fase 0 de la desescalada.

Con conocidas personalidades del deporte, la cultura, la comunicación y la esfera pública de nuestro país, como el futbolista Andrés Iniesta; los jugadores de baloncesto Ricky Rubio y Alfonso Reyes; el escritor Javier Cercas; el diseñador Javier Mariscal; la periodista María Teresa Campos; el arqueólogo Eudald Carbonell; Carlos Páez, supervivientes del accidente aéreo de los Andes; y Manuela Carmena, ex-alcaldesa de Madrid, aborda Risto reflexiones y vivencias muy personales sobre cómo están viviendo los efectos de la pandemia de la Covid-19 y el confinamiento y cómo les ha llevado a afrontar presente y futuro.

El programa, producido en colaboración con La Fábrica de la Tele, va intercalando fragmentos de las entrevistas de cada uno de los participantes, realizadas en sus respectivas casas y a través de videollamadas.

Lo que de verdad importa

"Después de 34 días he salido un poco con ese temor que sale la gente", confiesa el ex-jugador del Real Madrid Alfonso Reyes, que estuvo ingresado en el hospital por Covid 19. "Algo parecido me ha pasado a mí. Lo que pasa es que tenía un aliciente muy importante, que era abrazar a mis hijos y a mi mujer. En la balanza ha pesado más lo segundo".

Sobre la importancia de la familia también reflexiona Ricky Rubio, que tuvo muy claro que quería pasar el confinamiento junto a los suyos: "No sabíamos muy bien qué iba a pasar. Así que, a la que dijeron que se podía ir, yo tenía muy claro que quería estar cerca de la familia por si pasaba algo" y añade que, a partir de ahora, "le voy a dar mucha más importancia a la familia. Si ahora siguiera jugando, no habría visto crecer a mi bebé".

Vida cotidiana durante el confinamiento

En la conversación también hay momentos para hablar de rutinas adoptadas en tiempos de confinamiento, como en el caso de Manuela Carmena, que no ha renunciado a hacer ejercicio junto a su marido a pesar de las limitaciones de la situación. "El outdoor es el patio que tenemos detrás de casa. La cosa consiste en dar unas vueltas al patio. Pero si llueve hacemos el indoor, que es desde la cocina al cuarto de estar. Lo tenemos los dos perfectamente coordinado, ya sabemos dónde nos cruzamos".

María Teresa Campos, por su parte, también se anima a compartir alguna anécdota de su confinamiento junto a su hija Terelu: "Algunas veces a mí me parece una exageración, porque jugamos por las tardes al gin rummy ( ), pero para jugar me obliga a ponerme mascarilla y unos guantes de esos de látex... que no veas lo que es barajar las cartas con eso".