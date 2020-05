Pedrerol volvió a 'El Día Después' tras 23 años para despedir a Michael Robinson: "Fue un fenómeno social" Ecoteuve.es 5/05/2020 - 15:02 0 Comentarios

Carlos Martínez reapareció en Movistar+ tras la muerte de su compañero

Carlos Martínez reapareció este lunes en Movistar+ para ponerse al frente de El Día Después más especial: el que el narrador y su equipo dedicaron a la figura de Michael Robinson, que falleció el pasado martes 28 de abril a causa de un cáncer. El mítico espacio deportivo quiso rendir homenaje al que fuera uno de sus primeros presentadores y el artífice de darle al formato las señas de identidad por las que aún hoy es recordado.

A lo largo de la noche, Martínez tuvo cariñosas palabras de recuerdo para su amigo y dejaba entrever sus disculpas por no haber tenido la entereza suficiente para hablar hasta ahora de su compañero. Así lo demostró cuando agradeció la presencia en plató de Liam Robinson, hijo de Michael, que aceptó formar parte de este programa especial dedicado al carismático comentarista.

Lea también: "No pienso que la vida me debe nada, más bien, al revés": la entrevista póstuma de Michael Robinson

Antes de eso, Martínez dio paso a multitud de personalidades que quisieron conectar con El Día Después para compartir con los espectadores algunas anécdotas vividas con Michael Robinson. Una de las apariciones más sorprendentes fue la de Josep Pedrerol, que saltó de Atresmedia a Movistar+, volviendo al programa que él también condujo junto al británico entre 1997 y 2004. El catalán dio allí sus primeros pasos como presentador y quiso recordar algunas vivencias con él.

Martínez comenzó aludiendo a la cantidad de kilómetros que habían hecho juntos por España para acudir a los partidos que tenían que retransmitir. Pedrerol contó entre risas que él conducía fatal y que esos viajes nocturnos de vuelta a Madrid tenía que hacerlos con Juan Carlos Nieto, editor del programa. "Falté a uno de los viajes y me arrepentí siempre. No podías faltar porque aquellas cenas eran diferentes, pasaron tantas cosas...", aseguró el periodista entre risas afirmando que algunas de ellas "no se pueden contar".

"A Robinson le daba miedo muchas veces salir del hotel porque el cariño que recibía era tanto, pero tanto, que hasta a veces le parecía excesivo. Muchas veces tuvimos que hacerles de guardaespaldas para que se pudiera meter en el coche", recordó Pedrerol emocionado.

El día más duro de Pedrerol junto a Robinson

Acto seguido, Josep Pedrerol y Carlos Martínez recordaron el desagradable episodio que vivió Michael Robinson en Sevilla. El británico tuvo que ser escoltado porque estaba siendo atacado por la afición después de que El Día Después sacara unas imágenes de su entrenador, Carlos Bilardo, animando a "pisar" a un jugador del Deportivo de la Coruña. "Aquel día fue duro, recuerdo a los dos subiendo la grada hacia la cabina y aquella cuesta fue complicada", lamentó.

Finalmente, Pedrerol y Juan Carlos Nieto, que también entró en directo en el programa, reivindicaron la faceta "periodística" de Michael Robinson: "Él propició el cambió y nos ayudó a ver la televisión con ojos del que por primera vez ve algo nuevo", destacó antes de recordar algunos 'concursos' y secciones que se inventó el británico. "El Día Después se convirtió en un fenómeno social", concluyó el presentador de El Chiringuito.