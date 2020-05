"Estaba acojonado": las amenazas de muerte que recibió Maldini por 'robar' la novia a un militar Ecoteuve.es 5/05/2020 - 14:58 0 Comentarios

El periodista deportivo y Antoni Daimiel cuentan la anécdota en 'La Resistencia'

Julio Maldonado Maldini y Antoni Daimiel fueron los invitados de La Resistencia este lunes. El experto en fútbol internacional volvía así al programa de Broncano, donde presumió de músculo en su última visita en octubre tras su rifirrafe con Juanma Rodríguez. "He perdido masa durante la cuarentena", dijo ayer.

Sabido es que los periodistas deportivos compartieron piso durante los primeros años en Madrid y, por ende, ambos suman numerosas anécdotas. Una de ellas tuvo que ver con una historia de amor de Maldini. "Hubo un hecho que genero un temor en mí", empezó diciendo Daimiel.

Lea también: Bochorno sin precedentes en 'Masterchef': Saray presenta un "pájaro muerto" sin cocinar

"No había móviles. Un día llamaron al teléfono fijo que estaba en el salón, lo cogí y al contestar dijo un tío: 'Te voy a matar, hijo de puta", recordó el comentarista a lo que su amigo señaló que "iba por mi". "Claro, claro. Me estuvo amenazando de muerte un buen rato y él se estaba pensando que estaba hablando con Maldini".

El día que amenazaron a Maldini cuando compartía piso con Daimiel

¿Qué ocurrió? "Yo me eché a una novieta que dejó por mí a un guardia civil", reveló. "Hubo un momento que le dije a Antoni que estaba acojonado porque el tío va con una pistola con la calle". "Era militar", le corrigió Daimiel.

"Pero, ¿tú eras consciente de que esa mujer estaba emparejada con un militar?", preguntó Broncano a lo que Maldini asintió: "Ya me lo había dicho. Lo que no me imaginaba es que el hombre, macho, al final eran novios y le dejó por mí, qué le vamos a hacer...".

"Nunca supe más de él", dijo revelando que esa historia de amor acabó al tiempo después. "Ahora es el señor que sale en todas las ruedas de prensa, el del bigote", bromeó Broncano. "Cuando acabe el coronavirus que diga 'a ver, el coronavirus ha sido derrotado, ahora otra misión: cargarme a Maldini".