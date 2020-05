Pablo Motos echa una mano a los hosteleros: "Que les den más metros a las terrazas" Ecoteuve.es 5/05/2020 - 11:59 0 Comentarios

El presentador de 'El hormiguero' pide "un poco de gentileza" con los dueños de los locales

Pablo Motos dio una pequeña tregua al Gobierno con sus críticas y este lunes dio voz al problema que tienen muchos hosteleros que, a partir del lunes 11 y siguiendo las medidas de la fase 1 de la desescalada, podrán abrir sus terrazas al 50% de su capacidad.

"Lo que creo que va a pasar es que vamos a estar tomando algo, con muchas mesas vacías y cien personas esperando, con la presión de gente esperando", dijo a los colaboradores de El hormiguero para exponer el tema.

Esto dio pie a que Barrancas compartiera su "idea": "A ver, el problema de las terrazas es que hay poco espacio porque el ayuntamiento no deja toda la acera, pero si el ayuntamiento deja toda la calle entera para poner las terrazas, entonces cabemos todos". "No sé por qué Barrancas no está en el Consejo de Ministros", bromeó Motos.

Pablo Motos pide "un poco de gentileza" con las terrazas

"Es verdad. Si la licencia que tiene el bar es de 15 mesas, amplías la licencia a 45 mesas, con lo cual puedes tener las 15 mesas llenas", apostilló Trancas a lo que el presentador pidió "un poco de gentileza" a los políticos. "No creo que a las terrazas les cobren igual con las mismas mesas, igual 'dejamos unos cuantos metros más, ¿no?". "Espero que tengan manga ancha", espetó Barrancas.

Sobre este asunto ha hablado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el encuentro que ha tenido con elEconomista este martes. El edil ha reconocido que el Ayuntamiento de la capital está sopesando ocupar espacio público como las bandas de aparcamiento para instalar más terrazas, y sobre todo, para ayudar a dar espacio a los bares y restaurantes que no cuentan con este tipo de instalaciones.