Saray dice que "lo volvería a hacer" y pide "un reality" tras su lamentable paso por 'Masterchef'

La concursante protagonizó un bochornoso episodio en el programa de TVE

"Me sentí en algunos momentos como una leona herida entre hienas", se defiende

Masterchef fulminó a Saray después de protagonizar el episodio más bochornoso en la historia del programa de TVE. La concursante se encaró varias veces a los jueces y fue expulsada tras presentar un plato protagonizado por "un pájaro muerto". Tal cual, porque la aspirante se limitó a colocar el ave sin desplumar ni cocinar para que lo probaran los chefs.

"Lo volvería a hacer. No tenía ninguna posibilidad de salvarme", explica Saray, que recibió un aluvión de críticas en las redes sociales por su lamentable actitud que, por cierto, dio récord de audiencia a Masterchef.

La aspirante, sin embargo, se mantiene en sus trece. "No tengo el comportamiento de la Infanta Leonor, qué hago, soy así. Soy una persona al natural como el atún. No puedo fingir. Es que yo soy La Saray. Quien me quiera bien, y quien no, carretera y manta", dice en una entrevista en Rtve.es.

Saray explica por qué decidió despedirse del programa con ese número. "¿Que me quieren joder aquí a tope concursantes, jurado y todos?... Digo: ahora se va a cagar la perra. ¿Que me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No, no, no. Yo no me voy a poner aquí a arrancar plumas para darte a ti la satisfacción. ¿Qué queréis? ¿Que haga el pajarraco puteada ante todos? Pues toma. Pajarraco vivo pa' ti. Y eso es lo que hice porque estaba enfadada. Muy enfadada".

Saray se queja de que su reacción fue provocada porque "lo tenía todo en contra". "A 'Teresa la maléfica' que ya me había puesto el cuerpo malo. Al 'elfo engreído' que me había dado 20 minutos y ahora un pájaro muerto negro que yo no sé si eso era un aguilucho o qué era lo que era".

"Veo una cámara y me vuelvo loca. Me encantaría hacer un reality"

La experiencia televisiva de Saray -antes participó en Casados a primera vista, de Antena 3- le ha dejado con ganas de repetir. "Me he dado cuenta que encanta el mundo de la comunicación y la televisión. Veo una cámara y me vuelvo loca. Me encantaría hacer un reality o un programa de televisión".

Saray promete darlo todo en la repesca de Masterchef y añora el premio que podía haber conseguido en el programa, cuyo destino ya tenía pensado. "Aunque yo tengo a mi perra que es como mi hija, a mí me encantaría ser mamá. Yo con el premio de Masterchef hubiera intentando con un vientre de alquiler ser mamá. Tengo 28 años, pero yo me siento ya madre. Me gustaría tener mi niña, mi bebé".

"Me sentí en algunos momentos como una leona herida entre hienas"

Saray también ha hablado en Instagram, donde ha colgado una publicación hablando de su comportamiento en Masterchef. "Quiero que sepáis que me dio pena irme así, lo siento. Es cierto que el jurado iba a machete conmigo... y que yo no estaba haciendo las cosas del todo bien... Yo estaba mal, y de verdad que me sentí en algunos momentos como una leona herida entre hienas", explica.

"Sé que mi actuación no fue la correcta ni la ideal pero así actué, y de verdad lo siento; ojalá hubiera sido todo de otra manera. Pero lo que sí puedo decir es que nunca fui cínica, siempre fui pura, siempre fui verdad, dije lo que pensaba, fui auténtica... y me siento orgullosa de ello", afirma. "Me despido y pido perdón de nuevo porque hice algunas cosas mal, pero soy humana y todas las personas no hacemos siempre todo perfecto".