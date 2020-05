El elegante zasca de Roberto Leal a Pablo Motos tras su polémica pregunta sobre el acento andaluz Ecoteuve.es 5/05/2020 - 11:01 0 Comentarios

Críticas al presentador de 'El Hormiguero' por el comentario que soltó a su compañero

Roberto Leal regresó este lunes a Antena 3 tras hacerse oficial su fichaje por la cadena para presentar Pasapalabra. El sevillano entró en directo en El Hormiguero para confirmar que el concurso se estrenará este mes de mayo y para anunciar que conducirá un nuevo programa en la que ya es su nueva casa: El Desafío.

Sin embargo, toda la atención la terminó acaparando Pablo Motos, que lanzó una pregunta a su compañero que acabó indignando a muchos espectadores. El presentador quiso saber si Roberto Leal había entrenado para hablar deprisa de cara a leer las definiciones de El Rosco. "Yo hablo muy deprisa, aquí el tema está en hacerlo y que se te entienda", respondió el aún maestro de ceremonias de Operación Triunfo.

"¿Qué vas a hacer con el acento andaluz? ¿Lo vas a suavizar o lo vas a dejar?", soltó entonces Motos a Leal, que le replicó con un 'zasca' que terminó levantando el aplauso de muchos en redes sociales. "Al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Será un debate y a mí me encanta que surja", empezó respondiendo.

"Yo trataré de articular más y en el momento en el que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ya no hay problema. A partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco", concluyó elegante el sevillano.

Roberto Leal, la elegancia en persona. ???????? pic.twitter.com/0VbQl7cuqX — Miguel Ángel López (en casa ????) (@miguelangel_992) May 4, 2020

Pablo Motos preguntando a Roberto Leal si suavizará su acento andaluz.



Roberto : "El acento no tiene nada que ver con la dicción"



Desde luego, Motos se está cubriendo de gloria en esta cuarentena#QuedateEnCasaEH25 pic.twitter.com/6ksROp1SS7 — Tele en Vena (@TVenVena) May 4, 2020

Sólo a Pablo Motos se le ocurriría preguntar a un profesional reputado y premiado como es Roberto Leal si va a suavizar su andaluz en Pasapalabra. EL ANDALUZ NO ES ANALFABETISMO NI IGNORANCIA, EL ANDALUZ ES PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y LINGÜÍSTICO. #ElHormiguero — Marta???? (@MarinMartac) May 4, 2020

Roberto Leal será el nuevo presentador de "Pasapalabra". Pablo Motos le pregunta si va a "suavizar" su acento andaluz para que se le entienda. Ni un solo día sin soltar una gilipollez. pic.twitter.com/saieb714vr — PabloMM (@pablom_m) May 5, 2020

Pablo Motos acaba de preguntarle a Roberto Leal "¿Que vas a hacer con el acento andaluz? ¿Vas a suavizarlo?"

La respuesta de Roberto "el acento andaluz no tiene nada que ver con la dicción" pic.twitter.com/58l8Ium7x8 — PaQT (@InmaPaquete) May 4, 2020

Pablo Motos le pregunta a Roberto Leal que si va a "suavizar" el acento andaluz para que se le entienda. Y el zasca que se lleva es monumental. pic.twitter.com/Izn3fqfh0D — Jules (@CensoredJules) May 5, 2020

Pablo Motos lo ha vuelto a hacer: deja caer a Roberto Leal que por ser andaluz no podrá hablar rápido en Pasapalabra. Si digo lo que pienso del presentador, no vuelvo a Twitter. — Álvaro López (@a1varo_lopez) May 4, 2020