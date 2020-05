"No puede echar los muertos a la cara" de la oposición: la "mano dura" de Sánchez indigna a Ana Rosa Quintana Ecoteuve.es 5/05/2020 - 9:48 0 Comentarios

"La legislación ofrece opciones democráticas al caos y al puño de acero"

"O yo o el caos. Ese es el argumento del Gobierno para que la oposición apruebe el estado de alarma". Así ha comenzado Ana Rosa Quintana su programa de este martes, 5 de mayo, en un firme alegato sobre la situación política que se vive esta semana.

"La definición de caos es confusión o desorden. Ya estamos en un estado de confusión con reglas improvisadas o corregidas sobre la marcha. Pero el caos se ordena con test, normas, acuerdos, diálogo, lógica... la única solución no puede ser un estado de alarma perpetuo, aunque si no hay otra alternativa, habrá que aprobarlo", ha dicho la presentadora de Telecinco.

Lea también: Ana Rosa, en Ecoteuve: "Intento no morderme la lengua porque se lo debo a mis espectadores"

"Un gobierno democrático siempre tiene que tener un plan B que no sea únicamente la mano dura", ha proseguido Ana Rosa Quintana. "La vacuna contra el virus del caos se llama consenso", ha apuntado la periodista, que ha recordado que el Gobierno ha sido abandonado por sus aliados.

"Un Ejecutivo que no se entiende ni con sus propios socios de investidura no puede acusar a la oposición del rebrote, porque estamos hablando de echar los muertos a la cara y eso no es admisible. Contra el caos se lucha en grupo, de forma organizada y con normas acordadas por todos. No hay abismo si hay coordinación", ha planteado.



En este punto, Ana Rosa Quintana ha recordado una intervención de Pedro Sánchez en el Congreso en 2018, cuando "acusaba a Rajoy de obligarnos a elegir entre él y el caos". "Una propaganda, la del caos, que no es nueva", ha apuntado la presentadora de Telecinco.

"La legislación española ofrece opciones democráticas al caos y al puño de acero"

En aquella intervención, Sánchez recordaba a Rajoy una viñeta de El Roto, publicada en 1975. "Para recordar el inmovilismo de Rajoy, hacía referencia a una viñeta publicada tres meses antes de la muerte de Franco, que ironizaba sobre la visión autoritaria de una forma de Gobierno. Una viñeta que Sánchez ahora se podría aplicar a sí mismo", ha espetado Ana Rosa.

Lea también: Ana Rosa Quintana se ve obligada a abandonar su programa en directo

La periodista ha recordado a Sánchez que la "legislación española ofrece opciones democráticas al caos y al puño de acero: la Ley de Salud Pública, la Ley de Medidas Especiales o la Ley de Seguridad Nacional. 'Yo o el caos' no es la única opción. Pero es verdad que para que haya una opción, hay que preparar esa opción".