Bochorno sin precedentes en 'Masterchef': Saray presenta un "pájaro muerto" sin cocinar

Los jueces del programa de TVE expulsaron de manera fulminante a la concursante

Nunca antes se había visto en Masterchef un espectáculo como el que Saray dio este lunes, cuando se enfrentó al jurado en repetidas ocasiones con una actitud bochornosa que nada tiene que ver con el tono del programa.

La concursante discutió con Samantha, Jordi y Pepe en la primera prueba tras la elaboración de un simple batido y unas galletas que apenas le habían llevado la mitad del tiempo de la prueba. Los jueces le llamaron la atención por su actitud y ella se lo tomó muy mal. Jordi le invitó a marcharse y, como no lo hizo, se llevó directamente el delantal negro.

Pero la situación más desagradable se produjo en la prueba final, cuando le tocó cocinar en 20 minutos con varios ingredientes, entre ellos una perdiz que debía desplumar. Saray se negó a hacerlo y tiró la toalla de malas maneras.

Pero no contenta con eso, presentó un plato que suponía toda una falta de respeto para los jueces y los espectadores. Algo que jamás se había presenciado en el programa de TVE. Saray puso sobre una 'cama' de verduras la perdiz sin desplumar y la coronó con unos tomates. "Pájaro muerto en lo alto de un plato", dijo que se llamaba cuando se lo presentó a los jueces.

"¿Qué necesidad tenías de hacer esta idiotez?"

Samantha, Jordi y Pepe no dieron crédito a lo que veían y, directamente, expulsaron a la concursante sin necesidad de deliberar. "Lo que has hecho no tiene justificación", le dijo Jordi Cruz, que le acusó de haberse reído de todos. "No me he reído", se excusó ella. "Ni se te ocurra hablar porque no tienes nada que decir. Nos hemos equivocado dejándote entrar por la puerta. Es la vez que más nos hemos equivocado", continuó el chef. "¿Qué necesidad de hacer esta idiotez?", lamentó Pepe Rodríguez.