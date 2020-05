El enfado de Joaquín Prat tras los botellones en Madrid en la desescalada: "Ser tonto debería sancionarse" Ecoteuve.es 4/05/2020 - 19:49 0 Comentarios

El presentador de 'Cuatro al día' comenta las lamentables imágenes de la capital

Joaquín Prat ha compartido su indignación este lunes en Cuatro al día por las lamentables imágenes que se han hecho virales del pasado sábado, día en el que el confinamiento se relajó permitiéndose las salidas a la calle para pasear o hacer deporte de forma individual.

En ellas, muchos jóvenes montan una fiesta improvisada en las calles sin respetar el distanciamiento social. De hecho, la policía está investigando las identidades de todas las personas que se concentraron en los 70 botellones detectados el fin de semana.

Lea también: Ana Rosa Quintana: "El Gobierno ha actuado tarde y debería escuchar más"

"En la Comunidad de Madrid hay 40.000 contagiados, más de 14.000 fallecidos y han pasado por las UCI más de 4.000, algunos más de 50 días, y estos tontos dando botes en la calle", ha dicho muy serio el presentador.

"La mayoría de los ciudadanos son los héroes del confinamiento, pero estos son tontos. Y ser tonto debería ser sancionable", ha sentenciado a lo que el doctor Santiago de la Fuente ha añadido: "Será que esas personas no han visto de cerca el horror del coronavirus porque, si no, no lo entiendo".