La sucia jugarreta de Rafa Mora a Miguel Frigenti: se chiva en 'Sálvame' de su rajada contra Marta López Ecoteuve.es 4/05/2020 - 18:52 0 Comentarios

El colaborador escuchó a su compañero criticando enfadado a su supuesta amiga

Sálvame continúa explotando cada día el llamado Merlos Place, el escándalo amoroso protagonizado por Alfonso Merlos después de que fuera pillado siéndole infiel a Marta López con la reportera Alexia Rivas durante una videollamada. El asunto ha dado la vuelta al mundo y hasta Whoopi Goldberg se ha hecho eco de lo ocurrido en Estados Unidos.

Este lunes, la situación ha dado un nuevo giro después de que Sálvame haya desvelado que Marta López también estuvo saliendo con un hombre casado muy famoso en España. "Está entre las quince personas más conocidas de este país", se atrevió a afirmar Kiko Hernández, uno de los mejores amigos de la tertuliana.

A lo largo de la tarde, esta información cobraba cada vez más fuerza, de forma directamente proporcional al enfado que iba teniendo Miguel Frigenti, que se quedaba sin argumentos para defender a la que se suponía que era su amiga. La decepción del colaborador llegó a tal punto que aprovechó una de las publicidades para comentarlo con uno de sus allegados.

La jugarreta de Rafa Mora a Miguel Frigenti

Así lo desveló Rafa Mora, que en una jugarreta a su compañero, decidió contar ante las cámaras del programa que había pillado a Frigenti en los baños de Telecinco rajando contra Marta. "No quería contarlo pero es muy sucio lo que has hecho", ha empezado diciendo el extronista. "Ha dicho que no lo entiende, que cómo es tan mala persona, tan mala amiga...", ha añadido mientras el joven tertuliano trataba de negarlo. "Lo de mala persona te lo estás inventando", matizó.

Rafa Mora aseguró que prefirió ir "de cara" y advertirle a Frigenti que iba a contárselo a la dirección del programa: "No me parece bien que vayas de amigo de Marta López y por detrás la pongas fina. A lo mejor no es tan amiga tuya", soltó el valenciano. Fue entonces cuando Frigenti reconoció estar "muy decepcionado" con su amiga: "Me estoy dando cuenta de cosas que me están sorprendiendo y que me están llevando a un estado de tristeza. Si es verdad lo que se va a confirmar aquí hoy, yo con ella considero que he sido un pelele. Y no me hace ni puñetera gracia".