Stephen King alucina con la cuarta temporada de 'La Casa de Papel': "¡Qué pasada!"

Stephen King es un fan declarado de La Casa de Papel. En varias ocasiones, el reconocido escritor estadounidense ha mostrado públicamente su admiración hacia la exitosa serie española de Netflix. Ahora, el americano ha desvelado en sus redes sociales que ha comenzado a ver la cuarta temporada de la ficción, la cual está superando todas sus expectativas.

"La Casa de Papel 4, Capítulo 1 (Netflix): Más emoción y pura diversión que en una temporada entera de la mayoría de las series. ¡Qué pasada!", ha asegurado Stephen King en su cuenta personal de Twitter. "Ay, Stephen, que me pongo rojo por la parte que me toca...", ha reaccionado Koldo Serra, uno de los directores de la ficción de Vancouver Media.

El 'maestro del terror' se ha desecho de nuevo en elogios con la serie protagonizada por Úrsula Corberó, Álvaro Morte y compañía. Hace unos meses, King sorprendía a todos al publicar una imagen en la que aparecía con una de las famosas caretas de Dalí de la ficción "En esta temporada estaré apoyando a Boston y mi cómplice enmascarado será Thing of Evil", bromeó.

