"¡No me pongas esto tan pegao!": la regañina de una señora a un reportero por no respetar la distancia de seguridad Ecoteuve.es 17:46 - 4/05/2020 0 Comentarios

Paquita protagoniza un simpático momento con un periodista de Ana Rosa

Paquita, una señora que paseaba por la Barceloneta, ha sido una de las protagonistas de El programa de Ana Rosa este lunes al echar una regañina a uno de los reporteros cuya misión era entrevistar a viandantes tras las imágenes de aglomeraciones de este fin de semana por la desescalada.

"Es el primer día que salgo desde el 9 de marzo", ha empezado diciendo la mujer a Miquel Valls. "He cumplido el confinamiento como se tenía que hacer y no quiero que se acerque nadie a menos de dos metros de mí porque el domingo y el sábado esto fue un caos. Ayer menos, pero el sábado era una vergüenza".

Lea también: Ana Rosa Quintana: "El Gobierno ha actuado tarde y debería escuchar más"

La señora ha dicho que si alguien se salta las franjas horarias del Gobiernos "les digo que se vayan a su casa". En un momento dado del paseo, Paquita ha pedido al periodista que no le acercara tanto el micrófono a su cara manteniendo así la distancia de seguridad.

"¡No me pongas esto tan pegao!", ha espetado la mujer provocando las risas en plató y a lo que el reportero ha respondido: "Que no, no se preocupe". Paquita, muy simpática, se despedía mandando saludos a sus familiares.