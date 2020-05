La espectacular bajada de peso de Avilés en 'Supervivientes': ¿cuántos kilos ha perdido en la isla? Ecoteuve.es 4/05/2020 - 14:30 0 Comentarios

El tertuliano rompe todos los récords en el reality de aventuras de Telecinco

Jordi González tuvo este domingo la oportunidad de entrevistar a José Antonio Avilés tan solo tres días después de convertirse en el último expulsado de Supervivientes 2020. El tertuliano, ajeno a todas las acusaciones que se han vertido sobre su ¿inventado? currículum, dio sus primeras palabras tras abandonar el reality.

"Me quedo con las cosas buenas, me lo he pasado muy bien", ha valorado el andaluz antes de negar que haya intentado manipular al resto de sus compañeros. También ha desmentido que se haya inventado informaciones sobre algunos de ellos, como los polémicos mensajes de Adara a Hugo que se suponía que tenía en su poder.

Acto seguido, el presentador de Telecinco dio la oportunidad a Avilés de verse en un espejo después de dos meses y medio aislado. Así pues, el concursante quedó impactado al ver la gran transformación que ha sufrido su cuerpo en la isla del reality.

Y es que no es para menos, ya que González informó al robinson que ha perdido durante su estancia en los Cayos Cochinos de Honduras un total de 23,2 kilos. José Antonio desveló entonces que cuando empezó el programa pesaba 102 kilos, por lo que ha roto todos los récords de la presente edición. "Alimentarse de manera sana es muy importante", ha reflexionado finalmente.