El motivo por el que a Yiya no le crece el pelo en 'Supervivientes 2020'

La concursante resuelve uno de los enigmas planteados sobre el reality de Telecinco

Supervivientes resolvió este domingo uno de los misterios de la edición: ¿por qué a Yiya no le crece el pelo? La concursante, conocida por su paso por Un príncipe para tres princesas, sorprendió a todo el mundo cuando al principio de la convivencia se quitó su llamativa peluca a lo afro y dejó al descubierta su cabeza rapada.

Dos meses después, el aspecto de la villana de la edición sigue siendo el mismo y mientras que a los hombres les crece la barba, la cabeza de Yiya sigue siendo una bola de billar. Fue María Patiño quien planteó la cuestión en Socialité, aunque su pregunta quedó sin respuesta.

Fue el propio Jordi González en Supervivientes: Conexión Honduras quien le lanzó la pregunta de forma directa a la robinsona: "¿Por qué no te sale el pelo en la cabeza, Yiya?".

"Porque tengo un objeto personal que se llama maquinilla. Si lo dejo crecer se me pone toda la cara del que inventó el fuego... Me ayuda para no parecer un puercoespín", respondió resolviendo la incógnita. Y es que, al no tener un espejo, Yiya prefiere llevar peluca: "Como no me veo, me voy a poner la seta para adornar".

La maquinilla es uno de los objetos para el aseo personal permitido por la organización de Supervivientes. Esto explicaría el por qué Hugo no tiene barba frente a sus compañeros.