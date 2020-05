La confesión de Merche a María Patiño, el 5 de abril, que hace saltar las dudas sobre su ruptura con Arturo Requejo Ecoteuve.es 4/05/2020 - 13:13 0 Comentarios

Terelu aseguró este domingo que la cantante y el vasco rompieron en enero

El exconcursante de 'GH' desvela que tuvo un romance con Alexia Rivas

Emma García sorprendió este fin de semana a los espectadores de Telecinco al asegurar que un nuevo famoso había entrado de lleno en el llamado Merlos Place: Arturo Requejo. Según explicó la presentadora de Viva la vida, el propio exconcursante de Gran Hermano 11 ha desvelado que el pasado mes de febrero inició un romance con Alexia Rivas, la reportera de Socialité con la que Alfonso Merlos fue pillado siendo infiel a Marta López.

Fue en ese momento cuando se confirmaba la inesperada noticia de la ruptura entre Arturo Requejo y Merche, cantante con la que llevaba saliendo desde el año 2013, cuando se conocieron en una fiesta organizada por Kiko Rivera. Este domingo, Terelu Campos dio la versión de la artista en su separación del vasco.

Lea también: La bronca de Emma García a Alba Carrillo tras su rajada sobre María Patiño: "Defiendo a quien me da la gana"

"La relación se rompió el pasado mes de enero. Merche no tiene nada en contra de Arturo, dice que es un buen tío y un buen hombre, aunque también algo torpe como lo somos todos los humanos. Merche ya no vive en su casa", informó la colaboradora, avanzando que la cantante no se va a pronunciar en los medios sobre toda esta polémica.

La confesión de Merche sobre su cuarentena con Arturo

No obstante, algo no cuadra en toda esta historia y en la versión ofrecida por la hija de María Teresa Campos. Y es que hace unas semanas, el pasado 5 de abril, Merche entró en directo en Socialité, donde confesó a María Patiño cómo estaba viviendo el confinamiento en casa junto a Arturo.

"Vamos a ratos. A veces muy bien, muy a gustito, y otras me apetecería irme a Lugo. En general tiene buen carácter, pero es cabezón y las cosas se hacen como él quiere o empieza a refunfuñar, que le digo que parece que tiene 130 años ya. Cada uno tenemos nuestras cosas pero tenemos que tener paciencia porque no nos queda otra", aseguró entre risas a la presentadora de Telecinco.

¿Entonces? ¿Mintió Merche a Patiño para no dar en directo la noticia de su ruptura con Arturo Requejo? ¿Convivían en la misma casa a pesar de no estar juntos desde el pasado mes de enero?