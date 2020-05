La bronca de Emma García a Alba Carrillo tras su rajada sobre María Patiño: "Defiendo a quien me da la gana" Ecoteuve.es 4/05/2020 - 12:17 0 Comentarios

La presentadora frenó en seco a la modelo al hablar sobre su compañera

Alba Carrillo reapareció este domingo en el plató de Viva la vida, donde dio algunos detalles de la enemistad que mantiene con María Patiño por lo que ésta dijo de ella mientras concursaba en la última edición de GH VIP.

La modelo recordó que la presentadora de Socialité se burló de uno de los primeros castings que había hecho para televisión: el que realizó para entrar en Supermodelo 2007. Según Carrillo, las críticas de Patiño "iban más allá de mi participación, mintió deliberadamente sobre mi expareja".

Tras su paso por Guadalix de la Sierra, Alba criticó en una entrevista la profesionalidad de la colaboradora de Sálvame y poco después, ambas protagonizaron un enfrentamiento en los pasillos de Telecinco. Tal y como contaron en el programa, María reivindicó que ella llevaba muchos años trabajando mientras que Alba "se tiraba a deportistas en los camerinos".

"Soy el tipo de mujer que ella detesta, tal y como ella ha dicho", aseguró la modelo, llamando "clasista y retrógrada" Patiño mientras Emma García salía a señalar que aquello fue "una discusión de las dos en la que se vinieron arriba". Carrillo cortó enseguida a la presentadora: "Yo entiendo que la defiendas porque es tu amiga...", reprochó la tertuliana en unas palabras que no gustaron a la periodista.

"Yo defiendo a quien me da la gana, sea compañera o no sea compañera. Te estoy dando mi opinión al respecto. Entiendo tu enfado por cosas que no me parecen bien y entiendo a María. Que lo dejéis las dos aquí, no os conviene a ninguna, que no pongas en duda la profesionalidad de una presentadora que está en esta cadena", le pidió. "Eres monísima, pero no pienses que la gente te tiene envidia. Y hasta eres lista", concluyó enfadada García.