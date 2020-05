"Me parece insultante": Chicote responde a la ministra Teresa Ribera por lo que dijo de la apertura de los bares Ecoteuve.es 4/05/2020 - 11:52 0 Comentarios

El cocinero vaticina un "hundimiento total" del sector de la hostelería con las medidas del Gobierno

Chicote sigue muy preocupado por cómo se desarrollará la reapertura de los restaurantes después de permanecer dos meses cerrados por el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus. "Va a ser peor que lo que estamos teniendo", ha augurado en Espejo Público el cocinero, propietario de tres locales en Madrid.

El presentador de Pesadilla en la cocina vaticina un "hundimiento total del sector" y "un suicidio empresarial". Chicote, que se acogió a un ERTE, tiene la obligación de volver a contar con el 100% de su plantilla, al menos, durante los próximos seis meses.

Hay que recordar que, desde el 11 de mayo, los bares y restaurante podrán preparar comida a domicilio y abrir sus terrazas con un aforo del 50% -en un principio se estableció en un 30-, por lo que los ingresos se verán reducidos de forma notable.

"El Gobierno quiere preservar los puestos pero ejecutar esto de este modo no es preservar los puestos, es llevarlos todos al traste", ha dicho a Susanna Griso. "Parece que las noticias del sector están centradas en el cuándo vamos a abrir y en realidad hemos de preocuparnos por el cómo, en qué condiciones. El cuándo es irrelevante si el cómo no es el adecuado".

Chicote responde al Gobierno: "Me parece insultante"

En este sentido, Chicote se ha mostrado muy crítico con las declaraciones que hizo la vicepresidenta cuarta del Ejecutivo y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera sobre la apertura de la hostelería: "Quien no se sienta cómo, que no abra".

"Me parece insultante", ha declarado rotundo. "No es comodidad. Si no lo hacemos con cabeza el 100% de muchos negocios hosteleros se van a ir al traste por abrir", ha continuado para rematar con el siguiente el ejemplo: "Imagina que estás en Londres y necesito un transporte para Madrid y te digo 'mañana lo tienes' y te doy una bicicleta. No se puede ir. El cómo es lo más importante".