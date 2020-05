"Bárcenas me cayó muy simpático": las sorprendentes confesiones de Rosell a Évole sobre su "GH VIP" en la cárcel Ecoteuve.es 4/05/2020 - 10:54 1 Comentario

El expresidente del F.C. Barcelona desvela sus vivencias en Soto del Real

Sandro Rosell reapareció este domingo en Lo de Évole meses después de que la Audiencia Nacional dictara su absolución en los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales por los que estaba siendo juzgado. El expresidente del F.C. Barcelona se sentó en La Sexta para denunciar haber sido víctima de una conspiración y para hablar de su paso por la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde pudo conocer a otros políticos muy conocidos en nuestro país.

"Aquello parecía Gran Hermano VIP", empezó señalando Jordi Évole. "Coincidí con Gerardo Díaz Ferrán, con Ignacio González con todos los políticos catalanes, con Rodrigo Rato y Bárcenas...", enumeró Rosell ante la cara de sorpresa de Jordi Évole. "Un día llegué con Joan y le dije que parecía el telediario de La Sexta", siguió diciendo el entrevistado. "Cualquier periodista habría pagado por ver todo eso ahí dentro", aseguró el presentador.

Évole preguntó entonces a Rosell por su relación con algunos de ellos. "Con Ignacio González jugábamos mucho a una especie de squash que se inventó en la cárcel", desveló el catalán. "¿Y con Bárcenas te llevabas?", se interesó el periodista. "Sí, sí, muy bien, a mí me cae muy simpático la verdad. Yo digo lo que pienso, pero aunque no fuera así, yo de un compañero de prisión no hablaría nunca mal. Las pasas tan canutas que no puedes hablar mal de los demás", explicó el expresidente blaugrana.

"Hostia, parece el vestuario de un equipo de fútbol. 'Lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario", bromeó Jordi Évole. "Bárcenas es una persona con una personalidad diferente. Enseguida lo veías llegar", comentó sobre el extesorero del PP. "Hablábamos, porque a mí hija le gusta mucho el grupo de su hijo, Taburete, y en verano iban a verle. Comentábamos lo bestia que era que mi hija fuera a ver un concierto de su hijo y del nieto de Gerardo Díaz Ferrán. Al final nuestra sociedad es un pueblo", concluyó Rosell.