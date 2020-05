Íker Jiménez y Carmen Porter, hartos de que intenten desprestigiarlos: "Esto se manipula" Ecoteuve.es 3/05/2020 - 14:11 0 Comentarios

Los periodistas estallan contra quienes ponen en su boca declaraciones que ellos no hacen

Ante los ataques vertidos por detractores del presentador de Cuarto Milenio y su equipo por la cobertura que se hace con expertos biosanitarios y de demás disciplinas sobre la crisis del coronavirus, el periodista Íker Jiménez hace cada vez más hincapié en que los digitales no pongan en su boca declaraciones que no salen de ella, e insta a citar las fuentes y a informarse.

En el último capítulo de Milenio Live, Íker Jiménez y Carmen Porter hicieron un inciso a la temática del origen del coronavirus y quisieron dejar claro cómo la desinformación puede afectar al prestigio de alguien.

Lea también: Íker Jiménez pone sobre la mesa el debate del origen del nuevo coronavirus: ¿Zoonosis o bioingeniería?

Al citar la información de un periódico sobre una posible manifestación de enfermedad de Kawasaki en un menor, coincidente con la pandemia de coronavirus, Jiménez precisó que "quiero ser muy escrupuloso con esto, ¿Que por qué soy tan escrupuloso? Porque estoy hasta el gorro de que hablen de que yo mismo lo digo, y que lo hagan por distintos intereses, para desprestigiarme", ha declarado el presentador vasco, haciendo referencia a la cantidad de medios que les atribuyen declaraciones que no son suyas: "Dicen que si hablo de... No, no. La prensa y una revista científica hablan de", ha aclarado.

"Todo esto se manipula"

Iker Jiménez se ha quejado de así de que "todo esto se manipula": "Dicen 'Íker alerta de' y no, Íker no alerta de nada. Es lo que están diciendo las fuentes. ¿Estamos diciendo que sea un caso de coronavirus? No, ni los médicos lo saben, pero tenemos que contarlo, no podemos mirar hacia otro lado", dijo en Milenio Live.

"Información y consulta de fuentes"

Para zanjar el tema de la no atribución de fuentes y la manipulación de los titulares y declaraciones, el periodista ha pedido a su audiencia que "tenga la información, que consulte las fuentes".