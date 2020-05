Emma García desmiente su venganza contra Merlos: "Como pareja, vaya joya, pero profesionalmente, es muy bueno" Ecoteuve.es 3/05/2020 - 12:15 0 Comentarios

La presentadora, enfadada al leer titulares sobre su supuesta mala relación con Alfonso Merlos

Emma García ha estallado contra algunos medios que aseguran que ella, la presentadora de Viva la vida, mantuvo una tensa relación con Alfonso Merlos cuando trabajaron juntos en el programa Abre los ojos y mira, en Telecinco.

Apuntan directamente a una supuesta venganza por parte de la presentadora para hablar del caso Merlos Place o Merlosgate, pero García no se ha callado ante estas informaciones.

Lea también: El Merlos Place cruza el charco y Whoopi Goldberg habla de él en la ABC

"No me hace gracia que se cuenten cosas que no son reales", ha comenzado a desmentir. Asegura que Merlos "fue encantador y jamás se cruzó la raya. Fue una relación profesional estupenda, guardamos buena relación el uno con el otro", aseguró la conductora de Viva la Vida.

"Profesionalmente, es muy bueno"

Además, Emma García lamentó que se diera bombo a este tipo de noticias: "Me da mucha pena que se diga esto de que consumo una venganza. Eso sí, como pareja vaya joya que se ha quitado Marta (López), pero profesionalmente, es muy bueno", zanjó la presentadora.