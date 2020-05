Ana Rosa, contra quienes la acusan de emblanquecer a la extrema derecha Ecoteuve.es 2/05/2020 - 17:00 0 Comentarios

Ana Rosa Quintana dice que la critican desde todas las ideologías, precisamente, por llevar a colaboradores de todo el espectro político

Ana Rosa Quintana, presentadora de El Programa de Ana Rosa, ha puesto los puntos sobre las íes por las acusaciones que recibe de algunos críticos con su programa.

A veces, los espectadores del magacín matutino de Mediaset, han acusado a la periodista de un supuesto blanqueamiento de la extrema derecha en España.

Lea también: Ana Rosa pide disculpas: "En televisión tenemos que dar más ejemplo todavía"

Quintana ha contestado a esos críticos en una entrevista que ha concedido a El Periódico. La periodista ha declarado que esas críticas le llegan desde sectores ideológicamente opuestos.

"Desde la extrema derecha me han criticado por tener a Monedero sentado. Eso me hace libre. Está todo tan polarizado que es muy difícil entender que todo el mundo tiene derecho a opinar y que todas las opiniones tienen gente que les representan. Pero eso enriquece", ha asegurado.

Ana Rosa destaca la pluralidad de sus contertulios

La presentadora ha reiterado que en su programa están "representadas absolutamente todas las sensibilidades" y ha reconocido que le molesta que le digan a qué colaboradores tiene que poner en su tertulia: "No consiento que nadie me diga a quién tengo que sentar en la mesa y a quién no. En mi programa tengo gente tan distinta como Esther Palomera, Juan Carlos Monedero, María Claver o Eduardo Inda".

"Y todo el mundo habla con libertad. Me encantaría que ocurriera lo mismo en todos los sitios", ha añadido.

Ana Rosa, además, piensa que es "injusto" etiquetar ideológicamente a los periodistas: "A quien lo hace le digo que no sabe lo que pienso, ni lo que voto, ni lo que voy a votar. Ahora resulta que porque me pongo un lazo negro soy de derechas. ¿Qué estupidez es esa cuando se trata de un gesto de respeto con las personas que han fallecido?".

Además, ha resaltado que el ministerio de Sanidad es el que peor lo ha hecho en esta crisis: "Estaba muy vacío de contenido desde hace 20 años porque estaban transferidas todas las competencias. El ministro se dio cuenta tarde, no tengo ninguna duda. Hubo avisos de la OMS, pero se reaccionó tarde y de repente ha llegado un tsunami", ha puntualizado la veterana periodista.