La actriz Whoopi Goldberg opina sobre Alfonso Merlos en la televisión de EEUU

La historia del triángulo amoroso entre tres periodistas, el ya conocida como Merlos Place, haciendo referencia a la mítica serie de los 90 Melrose Place, ha corrido como la pólvora por todos los medios. Hasta que ha cruzado el charco y ha llegado a la cadena norteamericana ABC, donde ha sido analizado por la mismísima Whoopi Goldberg, actriz de Sister Act.

Fue en el programa The View del canal ABC donde tuvo lugar el debate sobre la pillada a Merlos en el programa online de Javier Negre Estado de alarma.

Lea también: Nueva pillada a Merlos, esta vez, en el programa de Risto Mejide

La famosa cantante, colaboradora y actriz estadounidense se mostraba realmente sorprendida por las imágenes en las que se ve a una mujer semidesnuda cruzar mientras se realiza una entrevista por videollamada.

"Creo que quería que lo pillasen, porque para qué va a tenerla (a Alexia Rivas) en su casa mientras está emitiendo", declaró al respecto Goldberg, quien da a entender que su opinión es que el periodista murciano Alfonso Merlos lo hizo de forma consciente, para romper con su pareja formal.

SEMI-NAKED WOMAN IN REPORTER'S SHOT: The co-hosts react to the latest work from home fail when a semi-naked woman walked behind a reporter during his live shot on TV. https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/OEgwhybm8a