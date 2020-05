Íker Jiménez pone sobre la mesa el debate del origen del coronavirus: zoonosis o bioingeniería Ecoteuve.es 2/05/2020 - 10:16 0 Comentarios

Además, contó con la presencia de numerosos científicos que alertaron del shock pediátrico y la enfermedad de Kawasaki

A pesar del parón de Cuarto Milenio, Íker Jiménez y Carmen Porter continúan informando sobre el SARS-CoV-2 en Milenio Live, así como en La estirpe de los libres. En el último programa, trataron la enfermedad de Kawasaki y el shock pediátrico en niños, así como la nueva guerra fría geopolítica que se recrudece con el nuevo coronavirus, y el tema más peliagudo: si el coronavirus es de origen natural o resultado de la bioingeniería.

Para tratar estos temas, los periodistas milenarios contaron con un plantel de expertos en temas científicos y biomédicos, además de con su habitual colaborador Pablo Fuente.

Entre estos expertos se encontraban el coronel Pedro Baños (La mesa del coronel), que se formó en el ejército chino; el pediatra Fernando García Sala (presidente de Sepeap); el profesor y médico otorrinolaringólogo Miguel Ángel Pertierra; el doctor Cantón Bailón, exinvestigador del laboratorio de coronavirus del CNB-CSIC y uno de los creadores de la app Stop Covid y el profesor honorífico de la Complutense Luis Martín Otero, doctor y veterinario militar.

"Nos hemos puesto a estudiar, estamos pegados a la información de los científicos, que a veces contradice la verdad que queremos oír y otras, la alienta", afirmaba Jiménez.

Nuevos efectos observados en niños: shock y Kawasaki

Así, el pediatra García Sala, se hacía eco de la noticia del cuadro clínico de dolor abdominal, fiebre, erupción, vómitos y conjuntivas enrojecidas, que presentaban algunos niños, cuando en principio se había dicho que eran uno de los grupos menos afectados por el coronavirus. El doctor aseguró que tanto del shock pediátrico como del síndrome Kawasaki, se habían reportado pocos casos en Reino Unido, Francia y España, y llamó a la calma: "Estamos en una psicosis de la pandemia, quiero tranquilizar, cuando un niño ingresa con un cuadro infeccioso, por protocolo, se le hace PCR de coronavirus, no podemos decir que estos cuadros sean consecuencia del coronavirus, sino coincidencia, de momento, no tenemos datos de que se deba al virus, si un niño presenta sintomatología, que vaya al pediatra para que lo valore en lugar de a urgencias", aclaraba el médico, haciendo hincapié en no perder los papeles antes estos nuevos datos.

No solo neumonía, también encefalitis

Pertierra, recordó Íker Jiménez, "estaba preocupado desde el principio, pensaba que este coronavirus tiene particularidades, un comportamiento desconcertante y lo reitera".

El doctor Pertierra, en efecto, alertó de un síntoma menos conocido que los habituales, la encefalitis: "Este virus es atípico, además de neumonía, puede provocar encefalitis, parecía afectar de forma débil a los niños, pero ahora aparece el síndrome del shock pediátrico, no se sabe si está relacionado o no, Lancet tiene un artículo del 27 de abril, donde habla de esa presentación atípica y hay una circular de la Asociación Española de Pediatría sobre el shock, que se puede confundir con otras enfermedades. Aparecen cuadros neurológicos importantes, y pueden llevar en algunos casos a la muerte. No hay relación directa, pero puede deberse a la presencia de este coronavirus. Es un virus muy atípico, con diversas afectaciones", declaraba Pertierra, quien afirmaba que hace falta resiliencia para abordar esta crisis.

¿Origen natural o artificial?

Íker Jiménez y Carmen contextualizaron el polémico debate de origen por zoonosis o por bioingeniería hablando del laboratorio de Wuhan, los murciélagos de herradura y los empelados mordidos por estos animales. Además, recordaron que el descubridor del VIH (virus causante del SIDA), el médico y Nobel Luc Montaigner, ha vuelto a saltar a la palestra por sus polémicas declaraciones afirmando que el virus es una especie de híbrido del coronavirus y VIH, resultado de un accidente industrial: "¿Tiene la razón o ha perdido la cabeza?", se preguntaba Íker Jiménez antes de abordar el debate del origen con los doctores.

Mientras que para Martín Otero habría muchas "dudas acerca del origen, porque hay dos áreas en esta crisis: natural y bioingeniería y mientras no se sepa el origen, todas son especulaciones. Hay datos que nos dicen que puede ser bioingeniería. Hay una cosa que hace dudar: EEUU y China se echan la culpa entre ellos, quiere decir que ambos trabajaban con ese virus en el laboratorio de Wuhan de nivel 4", explicaba el doctor.

El origen más probable es la zoonosis

Sin embargo, el científico Javier Cantón, que trabajaba con otro coronavirus, el MERS-CoV, no apoyaba esta tesis, sino la de la zoonosis: "Si descartamos la negligencia, votaría por la zoonosis por experiencia previa en otros coronavirus, y por datos que se leen en la secuencia de este coronavirus. Con negligencia me refiero a un problema de seguridad, que es altamente improbable por las medidas que se toman, pero no imposible" El investigador también reflexionó sobre que a alguna gente partidaria de la teoría conspirativa le resulte más fácil creer que un científico sea capaz de crear el virus que el azar y la selección natural.

Los niños, igual de contagiosos por la carga viral

Además, el científico recordó que un artículo de Christian Drosten (asesor de Alemania en esta crisis) afirma que los niños tienen la misma carga viral que los adultos, por lo que pueden ser igual de contagiosos.

Segunda Guerra Fría: China vs EEUU

Por otro lado, el coronel Baños quiso aportar su punto de vista geopolítico sobre esta crisis sanitaria que devendrá en otra económica y política: "La pandemia es el ingrediente añadido al enfrentamiento importante existente entre EEUU y China, lo subraya, agudiza, se intentan desprestigiar mutuamente, hay una guerra informativa, circula un vídeo del embajador de China en París para dar imagen positiva, diciendo que los chinos informaron sobre llevar mascarillas y avisaron a la OMS. Las agencias de comunicación chinas hacen unas declaraciones muy duras contra EEUU, dicen que hay una campaña de manipulación mediática; por su parte, EEUU dice que China es un país atrasado, autoritario, y que el virus es chino. Es el inicio de una nueva Guerra Fría donde se dividen áreas de influencia en todo el mundo", aseguraba el militar con un tono serio.