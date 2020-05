José Antonio Avilés, expulsado: 'Supervivientes' ya tiene cuatro nuevos nominados Ecoteuve.es 1/05/2020 - 12:52 0 Comentarios

Yiya, Hugo, Elena y Jorge se jugarán la permanencia la próxima semana

José Antonio Avilés, uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2020 o, al menos, la pieza clave de todas las tramas que se han generado en el programa, deja la isla tras convertirse en el expulsado de la semana.

"De verdad, de corazón, siempre lo he dicho. Supervivientes ha sido un aprendizaje continuo desde el inicio. He fallado, he fracasado, me he levantado, me he confundido, he pedido perdón... Sobre todo me quedo con eso último, aprender a pedir perdón", dijo Avilés en su despedida.

"Hay gente que me llevo de aquí para los restos de los restos. Gente con la que no he tenido tan buena relación pero al final ya sabéis que esto es un juego muy duro y tenemos la obligación de entretener. A pesar de la situación en España hemos seguido y eso que yo fui el primero que quiso abandonar. Gracias a todos porque sin vosotros no hubiese sido lo mismo", continuó antes de dejar la Palapa.

Yiya, Hugo, Elena y Jorge, nominados en 'Supervivientes'

Los concursantes de Supervivientes 2020 nominaron de nuevo tras la marcha de Avilés. Yiya y Hugo fueron los más votados. Ivana, líder de la semana, tuvo que deshacer un empate y subió a la palestra a Jorge, que estaba igualado con Rocío. Además, nominó directamente a Elena.