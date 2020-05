El resultado del test de embarazo de Ivana: se hace la prueba en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 1/05/2020 - 12:07 0 Comentarios

Se queja de que Hugo rompiese con ella por no dejarle ganar en una prueba

Hugo Sierra dejó hace unos días a Ivana Icardi. El concursante uruguayo rompió su relación por sorpresa y la argentina quedó descolocada porque no se lo esperaba y no entendía los motivos.

Ivana cree que Hugo cortó porque ella le ganó la prueba de recompensa el pasado domingo y se llevó como premio un bocadillo de carne. Según la concursante, Hugo no le perdona que no se dejase ganar ya que, supuestamente, él estaba más débil.

"Yo también tengo hambre", protestó Ivana, que sorprendentemente tuvo que justificarse por haber hecho lo que tiene que hacer un superviviente: competir para ganar y superarse a sí mismo.

El resultado del test de embarazo de Ivana Icardi

En cualquier caso, lo que más le importaba a Ivana después de quedarse sin novio era saber si estaba embarazada o no, ya que este mes no le había llegado la regla. "Es un tema que me preocupa mucho porque soy la única que ha mantenido relaciones y quería estar segura", dijo.

Supervivientes le dio la oportunidad de hacerse un test de embarazo y así lo hizo. La concursante se ausentó unos minutos y, después, explicó el resultado.

"Yo tengo 24 años, soy una niñata y no me veo preparada todavía para eso. He ido afuera, he visto al doctor y me he hecho el test solo para quedarme tranquila. Me da vergüenza por mi familia pero bueno ", explicó. "Puedes estar tranquilo porque no estoy embarazada ni nada de eso. Simplemente el doctor me ha dicho que puede ser por la pérdida de peso".

"Yo en el fondo estaba tranquilo porque sé lo que pasó y sé que no hubo riesgo", apuntó Hugo. Jorge Javier le recordó algo: "Como dicen las madres, antes de llover chispea".